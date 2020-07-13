Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие"

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.

В ней звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Джанкарло Эспозито снова выступает в роли колоритного злодея.

Диктатор Антон Кастильо с лицом и голосом Эспозито в коротком кинематографичном трейлере обучает своего сына Диего искусству удержания власти - весьма брутальными методами, конечно.

Игра выйдет в 2021 году.

Интересно, что ещё одна звезда "Лучше звоните Солу", Майкл Мэндо (Начо), играл злодея Вааса Монтенегро в третьей части и позже намекал на возможное возвращение в мир Far Cry. По одной из теорий, Диего и Ваас - одно и то же лицо, а шестая часть, соответственно, является приквелом третьей.