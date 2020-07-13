Законопроект о дистанционном возмещении ущерба по договорам страхования внесен в ГД

В случае принятия этого документа потерпевшему не придется предоставлять бумажные документы о страховом возмещении. Он сможет обмениваться информацией со страховщиком в электронной форме, в том числе с использованием портала госуслуг.

Для возмещения по полисам ОСАГО можно будет направлять фото и видео через мобильное приложение "Помощник ОСАГО". Его разработали Центробанк с Российский союз автостраховщиков для оформления электронного европротокола.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас стали популярными электронные полисы КАСКО и ОСАГО. Однако в законе прямо прописана обязанность потерпевшего предоставлять документы в бумажном виде лично или по почте, а также предоставлять страховщику для осмотра поврежденное имущество.

"В отдельных регионах создаются ситуации, когда страхователь фактически не имеет возможности получить качественное урегулирование убытка от своего страховщика, так как по договору страхования, заключенному через интернет, оформить страховую выплату возможно только в офисе страховщика за несколько тысяч километров от места постоянного проживания", - говорится в пояснительной записке.

Четкое указание в законе на возможность электронного обмена документацией между страховщиком и страхователем снимет эти проблемы, уверены депутаты.

Принятие законопроекта создаст условия для повышения проникновения страховых услуг, реальной страховой защиты граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, а также для повышения компетенции российских страховщиков по полностью электронному взаимодействию с клиентом, говорится в пояснительной записке.