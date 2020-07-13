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13.07.2020 15:43
Рубрика: В мире

Жители Нью-Йорка массово переезжают в пригороды

Текст: Юрий Когалов

Жители Нью-Йорка массово бегут из города. Пандемия коронавируса привела к тому, что люди больше не хотят жить в "большом яблоке", предпочитая ему пригороды с более чистым воздухом. Тем более, что в самом Нью-Йорке сейчас закрыты все театры, кинотеатры, концертные залы, музеи и другие места, куда можно было сходить развлечься.

По данным местных риэлторских контор, в Нижнем Манхэттене в настоящее время пустуют уже 5 процентов квартир. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, когда публикуется подобная статистика.

Фото: iStock
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А вот в пригороде, наоборот, приходится биться за недвижимость. Дома продаются по цене на 20 процентов выше изначальной. Риэлторы признаются, что не ожидали такого спроса. Звонки с предложением продать свой дом получают даже те, кто не собирался этого делать, передает AFP.

Между тем, минувшая суббота стала первым днем за четыре месяца, когда в Нью-Йорке не было зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. Первый летальный исход был зарегистрирован 11 марта. С тех пор в городе от COVID-19 скончалось 18669, еще свыше 4,6 тысячи случаев требуют дополнительной проверки.

Всего в США выявлено 3 304 942 случая, 135 тысяч человек скончались.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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