Жительница Нидерландов продала старую вазу за 9 млн долларов

Жительница Нидерландов продала свою старую вазу за 9 миллионов долларов. Ваза оказалась древним китайским артефактом династии Цин. Как сообщает СNN, это очень необычная ваза, в которой сине-белый цветочный узор виден сквозь ее решетчатые стенки. Она была сделана специально для императора Цяньлун, который правил Китаем более 60 лет. Сохранились архивные записи, свидетельствующие о том, что император похвали создателей вазы за необычный "грушевидный дизайн".

Sotheby's приписывает открытие амстердамскому арт-консультанту Йохану Бошу ван Розенталю, который нашел вазу в загородном доме 80-летней жительницы Нидерландов. По словам консультанта, редкий артефакт XVIII века, описанный Sotheby's как "потерянный шедевр", провел последние 50 лет в отдаленном доме в центральной Европе, окруженный домашними животными, кошками и собаками, которые постоянно бродили вокруг вазы и в любой момент могли опрокинуть ее. "Чудо, что эта необычайно хрупкая ваза выжила полвека в доме, окруженном бесчисленными домашними животными", - заявил председатель аукционного дома Sotheby's Asia Николас Чоу в заявлении для прессы перед продажей. В видео, опубликованном на официальном канале аукционного дома на YouTube, Ван Розенталь вспоминает, как обнаружил покрытый пылью предмет после того, как женщина пригласила его оценить свою коллекцию. "Мы достигли комнаты с множеством китайских произведений искусства, унаследованных много лет назад. Ее четыре кошки свободно ходили среди них. Она указала на частично позолоченную китайскую вазу на шкафу - заветный предмет, который, как она знала, был чем-то особенным и ценным", - отметил консультант.

Позже выяснилось, что в 1954 году вазу продали на аукционе в Лондоне за 56 долларов, что эквивалентно около 1500 долларов в сегодняшних деньгах, а затем перепродали за 101 доллар. На аукционе Sotheby's в выходные она ушла с молотка за девять миллионов долларов. Объект известен как сетчатая ваза Гарри Гарнера, названная в честь коллекционера, который владел им до аукциона 1954 года. Редкий предмет является одним из ряда вновь обнаруженных китайских артефактов, которые были проданы за огромные суммы на аукционах в последнее десятилетие. В 2010 году еще одна ваза времен правления Императора Цяньлуна была продана за 68 миллионов долларов, считавшихся в то время мировым рекордом для китайских произведений искусства после того, как была найдена в лондонском доме во время распродажи. В 2018 году ваза XVIII века, найденная в обувной коробке на чердаке французской семьи, была продана за 16,2 миллиона евро.