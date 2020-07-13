Новости

Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну 21:20
Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС 21:00
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами 20:53
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 20:47
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих 20:41
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии 20:41
Путин сократил численность центрального аппарата МВД 20:30
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире 20:17
Жительница Нидерландов продала старую вазу за 9 млн долларов 20:08
Ученые смогли определить коронавирус по голосу пациента 20:01
Крейсер "Петр Великий" поразил подлодку "неприятеля" ракето-торпедой 19:55
Капризов подписал контракт с клубом "Миннесота" 19:37
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на православную церковь в Черногории 19:36
HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона 19:25
Романов подписал контракт с "Монреалем" 19:23
Гарвард подал в суд на правительство США из-за решения по иностранным студентам 19:21
Матвиенко поделилась впечатлениями от работы наставником конкурса "Лидеры России" 19:04
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 18:53
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие" 18:41
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку 18:29
Госдума рассмотрит проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму 18:29
В результате наводнений в Японии погибли 72 человека 18:25
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки 18:21
Украинский ЗАЗ опроверг новость о производстве Lada 18:20
Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 20:08
Рубрика: В мире

Жительница Нидерландов продала старую вазу за 9 млн долларов

Текст: Максим Макарычев

Жительница Нидерландов продала свою старую вазу за 9 миллионов долларов. Ваза оказалась древним китайским артефактом династии Цин. Как сообщает СNN, это очень необычная ваза, в которой сине-белый цветочный узор виден сквозь ее решетчатые стенки. Она была сделана специально для императора Цяньлун, который правил Китаем более 60 лет. Сохранились архивные записи, свидетельствующие о том, что император похвали создателей вазы за необычный "грушевидный дизайн".

Фото: iStock
Китайскую энциклопедию 15 века продали на аукционе за восемь млн евро

Sotheby's приписывает открытие амстердамскому арт-консультанту Йохану Бошу ван Розенталю, который нашел вазу в загородном доме 80-летней жительницы Нидерландов. По словам консультанта, редкий артефакт XVIII века, описанный Sotheby's как "потерянный шедевр", провел последние 50 лет в отдаленном доме в центральной Европе, окруженный домашними животными, кошками и собаками, которые постоянно бродили вокруг вазы и в любой момент могли опрокинуть ее. "Чудо, что эта необычайно хрупкая ваза выжила полвека в доме, окруженном бесчисленными домашними животными", - заявил председатель аукционного дома Sotheby's Asia Николас Чоу в заявлении для прессы перед продажей. В видео, опубликованном на официальном канале аукционного дома на YouTube, Ван Розенталь вспоминает, как обнаружил покрытый пылью предмет после того, как женщина пригласила его оценить свою коллекцию. "Мы достигли комнаты с множеством китайских произведений искусства, унаследованных много лет назад. Ее четыре кошки свободно ходили среди них. Она указала на частично позолоченную китайскую вазу на шкафу - заветный предмет, который, как она знала, был чем-то особенным и ценным", - отметил консультант.

Позже выяснилось, что в 1954 году вазу продали на аукционе в Лондоне за 56 долларов, что эквивалентно около 1500 долларов в сегодняшних деньгах, а затем перепродали за 101 доллар. На аукционе Sotheby's в выходные она ушла с молотка за девять миллионов долларов. Объект известен как сетчатая ваза Гарри Гарнера, названная в честь коллекционера, который владел им до аукциона 1954 года. Редкий предмет является одним из ряда вновь обнаруженных китайских артефактов, которые были проданы за огромные суммы на аукционах в последнее десятилетие. В 2010 году еще одна ваза времен правления Императора Цяньлуна была продана за 68 миллионов долларов, считавшихся в то время мировым рекордом для китайских произведений искусства после того, как была найдена в лондонском доме во время распродажи. В 2018 году ваза XVIII века, найденная в обувной коробке на чердаке французской семьи, была продана за 16,2 миллиона евро.

В мире Европа Нидерланды РГ-Видео

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии
Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой