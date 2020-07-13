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13.07.2020 19:47
Рубрика: Общество

Гуманный формат

Зоозащитники предложили заменить цирки и зоопарки национальными парками
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
С какими последствиями карантина столкнулись приюты для животных в России? Как повлияла пандемия коронавируса на отношение людей к своим братьям меньшим? Что нужно исправить в законодательстве, чтобы им жилось хорошо? Эти вопросы обсудили эксперты.

Напомним, что неделю назад президент России Владимир Путин поручил правительству усилить административную ответственность за жестокое обращение с животными. Ее нормы после принятия поправок уже закреплены в Конституции России.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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На встрече с экологами и зоозащитниками глава государства, в частности, поручил Генпрокуратуре и МВД провести проверку всех фактов нарушений, о которых рассказали ему зоозащитники. А до 1 ноября правительству предстоит определить меры государственной поддержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации во время пандемии коронавируса.

Между тем волонтерство, которое без преувеличения расцвело во время карантина, не обошло приюты. Как сообщил первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов, с начала года в Москве из приютов жители забрали более 1370 животных. "Были созданы онлайн-каталоги, по которым людям было предложено знакомиться с животными, - рассказал он о "новинке". - На карте "Тройка" появился кьюар-код, который при взаимодействии с телефоном ведет на сайт, где можно выбрать животное".

Доступ для помощи московским приютам начался с 9 июня. И зоозащитники констатируют 30-40 процентов рост количества "усыновленных" питомцев. "Обычно в месяц мы пристраиваем около 20 собак, а в пандемию - на порядок больше. Причем хорошо, невозвратно пристроили", - радуется руководитель центра "Счастливый Друг" Светлана Комиссарова, объясняя такую ситуацию тем, что многие горожане перешли на дистанционную работу и имеют теперь время позаботиться о кошке или собаке.

Эксперты считают, что животных необходимо выводить из сферы развлечений. Например, руководитель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина заявила, что цирки с животными и зоопарки должны быть запрещены. По мнению зоозащитницы, передвижные цирки представляют собой лишь способ зарабатывания денег, но никакой радости зрелище страдающих, недокормленных животных не несет.

Фото: Пресс-служба администрации Калининграда
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Гораздо более гуманно развивать систему национальных парков, считают эксперты. "Детям скорее жалко этих животных в клетках, а взрослые уж точно переживут, если тигры не будут прыгать в горящий обруч, а слоны не будут стоять на одной ноге, - поддержал Анастасию Артем Кирьянов. - Если мы говорим об ответственном отношении к животным, то давайте создавать национальные парки, как в Африке. Это вполне себе гуманный формат".

К слову, Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил закрепить в Кодексе об административных правонарушениях ответственность зоопарков и цирков за жестокое обращение с животными, а при необходимости даже закрывать их.

Общество Природа

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