Зоозащитники предложили заменить цирки и зоопарки национальными парками

С какими последствиями карантина столкнулись приюты для животных в России? Как повлияла пандемия коронавируса на отношение людей к своим братьям меньшим? Что нужно исправить в законодательстве, чтобы им жилось хорошо? Эти вопросы обсудили эксперты.

Напомним, что неделю назад президент России Владимир Путин поручил правительству усилить административную ответственность за жестокое обращение с животными. Ее нормы после принятия поправок уже закреплены в Конституции России.

На встрече с экологами и зоозащитниками глава государства, в частности, поручил Генпрокуратуре и МВД провести проверку всех фактов нарушений, о которых рассказали ему зоозащитники. А до 1 ноября правительству предстоит определить меры государственной поддержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации во время пандемии коронавируса.

Между тем волонтерство, которое без преувеличения расцвело во время карантина, не обошло приюты. Как сообщил первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов, с начала года в Москве из приютов жители забрали более 1370 животных. "Были созданы онлайн-каталоги, по которым людям было предложено знакомиться с животными, - рассказал он о "новинке". - На карте "Тройка" появился кьюар-код, который при взаимодействии с телефоном ведет на сайт, где можно выбрать животное".

Доступ для помощи московским приютам начался с 9 июня. И зоозащитники констатируют 30-40 процентов рост количества "усыновленных" питомцев. "Обычно в месяц мы пристраиваем около 20 собак, а в пандемию - на порядок больше. Причем хорошо, невозвратно пристроили", - радуется руководитель центра "Счастливый Друг" Светлана Комиссарова, объясняя такую ситуацию тем, что многие горожане перешли на дистанционную работу и имеют теперь время позаботиться о кошке или собаке.

Эксперты считают, что животных необходимо выводить из сферы развлечений. Например, руководитель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина заявила, что цирки с животными и зоопарки должны быть запрещены. По мнению зоозащитницы, передвижные цирки представляют собой лишь способ зарабатывания денег, но никакой радости зрелище страдающих, недокормленных животных не несет.

Гораздо более гуманно развивать систему национальных парков, считают эксперты. "Детям скорее жалко этих животных в клетках, а взрослые уж точно переживут, если тигры не будут прыгать в горящий обруч, а слоны не будут стоять на одной ноге, - поддержал Анастасию Артем Кирьянов. - Если мы говорим об ответственном отношении к животным, то давайте создавать национальные парки, как в Африке. Это вполне себе гуманный формат".

К слову, Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил закрепить в Кодексе об административных правонарушениях ответственность зоопарков и цирков за жестокое обращение с животными, а при необходимости даже закрывать их.