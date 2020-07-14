В среду день рождения главного детского доктора России академика Александра Баранова. Да, я люблю этого человека. Мне греет душу, что могу называть его просто Саша и на ты. Почти уверена: ему не понравится заголовок этой заметки. Слышу его: "Ирина! Ну, какой я рыцарь? Ты что?" Потому не стану выдавать ему название. Но менять не хочу. Ведь что такое рыцарь? Это благородный, самоотверженный человек. Это победитель. И это все про Сашу. Про Александра Александровича Баранова, человека невероятно скромного. Это благодаря ему маленькие россияне получают необходимую помощь от педиатров, а не от врачей общей практики.

Согласитесь, немногим удается стать легендой при жизни. Да так, чтобы созданные и руководимые ими в течение десятилетий медицинские учреждения в народе называли их именами: Чазовский комплекс, Рошалевский институт, Барановский центр… Тем более что жизнь Александра Баранова - свидетельство того, что не перевелись еще на земле российской самородки, которые своим трудом могут изменять жизнь к лучшему. И восхождение к вершинам профессионального мастерства и непререкаемого авторитета среди коллег не зависит от географической точки рождения, социального статуса семьи и вложенных в образование средств. Впрочем, судите сами.

Саша появился на свет в тяжелые первые дни Великой Отечественной войны в Кировской области. Как будто самой судьбой ему было предначертано пройти через тернии к звездам. И семейные ценности, привитые родителями - представителями сельской интеллигенции (мамой-учительницей и отцом-фельдшером), способствовали становлению гражданина, патриота. Да, характер будущего академика родом из детства. Ведь даже, чтобы просто учиться в старших классах школы, надо было проявить недюжинное упорство. Школа в 15 километрах от дома. Добраться до нее Саша мог только через лес: зимой - на лыжах, летом - пешком или на велосипеде.

Повезло. Учеба в Казанском медицинском институте стала школой жизни, где было всё: преподаватели - яркие и мудрые, однокурсники - верные друзья навсегда, спорт, научивший держать дыхание и не сходить с дистанции. А потом работа молодого выпускника в сельской местности Татарстана. Баранов вспоминает, как на него, единственного педиатра, "обрушились" и 10 000 детей, проживавших на участке длиной в несколько десятков километров, и детское отделение на 20 коек, и амбулаторный прием малышей, и еще 4-5 суточных дежурств в месяц… Невообразимо? Кому как. Районный педиатр Баранов ситуацией владел полностью. Завоевал уважение, доверие сельских мамочек. Умудрился в столь юном возрасте реализовать несколько своих организационных идей. И пришел результат: младенческая смертность и инфекционная заболеваемость в подшефной территории снизились и стали одними из лучших в республике. А это же не просто цифры! За каждой из них, без преувеличения, сотни спасенных детских жизней! Эти первые шаги по, как теперь модно говорить, оптимизации медицинской помощи сельским детям были продолжены в виде диссертационного исследования. В 28 лет Баранов с блеском защитил кандидатскую диссертацию.

А потом был "горьковский период" Саши Баранова. Лично мне он особенно дорог по той простой причине, что я горьковчанка, что знала и знаю по сей день некоторых земляков-медиков. Детский врач Александр Баранов за 18 горьковских лет прошел путь от старшего научного сотрудника оргметодотдела до директора первого в стране НИИ детской гастроэнтерологии. Сталзамечательным ученым, организатором детского здравоохранения. И докторская диссертация, защищенная в 36 лет, была неким итогом прекрасно спланированного первого и единственного до настоящего времени широкого эпидемиологического исследования распространенности болезней желудочно-кишечного тракта у российских детей. Не понаслышке знаю: коллектив обожал своего молодого директора, который вывел Институт в лидеры отечественной педиатрии. По результатам научной и клинической работы он стал одним из лучших в стране. Тут сложилось все: институт отремонтировали, оснастили современным оборудованием, зарплаты сотрудников увеличились вдвое. И главное: медицинскую помощь поступающим со всей страны детям стали оказывать на самом достойном уровне.

Но… Полученные результаты не прошли даром: яркий молодой организатор привлек внимание Москвы: Александр Александрович стал заместителем министра здравоохранения СССР Евгения Ивановича Чазова по детству и родовспоможению. И на этом посту Баранов со свойственным ему упорством делал то, что умеет лучше всего: спасал детские жизни.

Баранов притягателен. В новой должности собрал команду единомышленников, поставил задачу: скорейшее снижение детской смертности в стране. Пришло осознание того, что ключ к решению проблемы… в Средней Азии. Прежде всего в Узбекской ССР. Именно в этой республике была не только самая высокая рождаемость, но и треть смертности детей приходилась на долю малышей Узбекистана. Так появились две идеи педиатра Баранова: теоретическая о необходимости реализации регионального подхода к снижению детской смертности. И практическая: о бригадном подряде. Что имеется в виду? Это когда для работы в летний период, дабы избежать подъема смертности от кишечных инфекций в среднеазиатские республики отправлялись лучшие педиатры европейской части страны. Двухлетняя многонедельная работа без выходных на 15 процентов сократила смертность детей в "самых тяжелых" территориях.

Дети очень тонко чувствуют того, кто перед ними. Честен или фальшив этот человек в белом халате? Искренне ли любит он детей?

В "министерские годы" доктор Баранов помог реализации идеи создания в стране консультативно-диагностических и перинатальных центров. А еще был подготовлен приказ по расширению "границ педиатрии" с 15 до 18 лет… За бешенным темпом жизни нынешний именинник, как и многие его коллеги, не почувствовал, как в стране стали происходить тектонические события… В момент развала СССР именно первый заместитель министра здравоохранения Александр Баранов отвечал за подготовку медицинских учреждений к возможному приему раненных во время путча (но, слава Богу! не понадобилось), и за обеспечение бесперебойной работы службы на время переходного периода, и за передачу дел новым сотрудникам министерства суверенной России…

Мой любимый рыцарь в самые тяжелые для страны девяностые годы сосредоточился на благородной миссии повышения квалификации детских врачей, которым и выжить-то тогда было нелегко. В годы, когда зарплаты люди не получали месяцами, а работали, прежде всего, "по велению сердца", именно он, Александр Баранов, инициировал процесс "непрерывного медицинского образования" детских врачей и медицинских сестер. Идея поначалу казалась нежизнеспособной. А он воплотил ее в жизнь: создал профессиональную организацию специалистов, работающих с детьми, - Союз педиатров России. Именно жесткая позиция педиатров во главе со своим лидером - академиком Барановым, - позволила отстоять педиатрическую службу. Позволила не дать неким политикам от медицины лишить детей страны помощи педиатра.

Тому была свидетелем. Шел очередной представительный форум педиатров. И вдруг… Вдруг прозвучало якобы "согласованное наверху" предложение отменить всяческую педиатрию, педиатрические факультеты, детские лечебные учреждения. Детей, дескать, могут и должны лечить врачи общей практики. Дикость? Такого, априори, не может быть! Но было! Было. Помню, тщетно пыталась доказывать некой руководящей даме известное, что детский врач может лечить взрослого, а вот наоборот никак невозможно. И если бы не Александр Баранов, поддержанный ведущими педиатрами…

Да, рыцарь - это обязательно победитель. Баранову удалось реализовать еще одну свою мечту: создание суперсовременного Научного Центра Здоровья Детей. Заглавные буквы тут очень даже уместны. Увы, опять же вопреки. Так складывается жизнь многих выдающихся, опережающих время людей. Да, вопреки сложностям внутренней и внешней политики, на юго-западе Москвы из малоизвестного института был фактически заново отстроен и оснащен подлинный оплот педиатрической науки, практики и образования. Появился в стране центр, ставший ведущим научно-практическим флагманом страны детского здоровья и развития, центром образования врачей-педиатров, педиатрических сестер.

Не однажды была свидетелем визитов в Барановский центр иностранных специалистов. Не многие из них могли скрыть своей зависти, восхищения: "Повезло же российским детям и российским педиатрам!"

Как говорится, результат на лицо. А что за этим самым результатом?.. Разные классики в разные время говорили о том, что на Руси надо жить долго, если хочешь чего-то добиться. Время прошло. Но не забыть торжественное открытие нового корпуса в Барановском центре охраны здоровья детей. Представитель минздрава предлагает здравицу за Александра Александровича - он тогда возглавлял центр. Его заслуга оказывается в том, цитирую представителя, что "Баранов сумел пробить, преодолеть все ветви власти, сумел убедить в необходимости создания такого корпуса". Но… почему надо пробивать, преодолевать?..

Впрочем, все уходит в сторону, когда торжествует международное признание, и в Москве, впервые в истории имперской, советской и современной России, собирается Европейский конгресс педиатров. Когда более 3,5 тысячи участников из 82 стран мира именно в Москве обсуждают самые актуальные, самые значимые проблемы охраны здоровья детей. Годы прошли, а атмосфера деловой доброжелательности в памяти, наверняка, не только у меня. А ведь это тоже он - президент того конгресса, рыцарь педиатрии Александр Баранов

Немногим удается стать легендой при жизни. Да так, чтобы созданные ими медицинские учреждения в народе называли Барановский центр

Вице-президент РАМН, Общественная палата РФ, Консультативные советы при законодательных и исполнительных органах власти, комиссии по защите интересов детей… Остановлюсь: всего и не перечислить. Знаю одно: всегда мой Саша на страже интересов детей страны и педиатров. А его слова "Сохраним здоровье детей - сохраним Россию!" без преувеличения девиз и его коллег.

Ловлю себя на том, что в этих заметках не могу обойтись без ложки дегтя. Не могу осознать и уж тем более принять, что Александр Баранов единственный из создателей крупныхмедицинских центров не является его Президентом? На Руси надо жить долго? Сколько? Жизнь все расставляет по своим местам? Надежда умирает последней? Вот и я надеюсь на торжество справедливости, на то, что Научному Центру Здоровья Детей, созданному и 20 лет руководимому великим педиатром присвоят его имя. Даже осмелюсь дожить до этого справедливого времени!

Звонок имениннику

Как в день рождения без вопросов имениннику? И хотя Баранов не любитель интервью, все-таки… Перехожу на официальное...

Александр Александрович! Почему вы решили стать педиатром?

Баранов| Знаете, Ирина Григорьевна, теперь уже совершенно неважно, почему много лет назад я подал документы именно на педиатрический факультет Казанского мединститута… Главное, что ни одного дня в моей долгой профессиональной жизни я об этом не пожалел! Я гордился, горжусь и буду гордиться тем, что я - детский врач.

Каждый ли может стать педиатром? Ведь ребенку достаточно бывает просто улыбнуться, чтобы снискать его расположение. Не так ли?

Баранов |А вот здесь вы заблуждаетесь! Дети очень тонко чувствуют того, кто перед ними. Честен или фальшив этот человек в белом халате? Искренне любит ли он детей или просто делает вид?.. Никогда не обращали внимание, как одни доктора вроде и улыбаются и "сюсюкают" с малышом: "Иди ко мне, мой хороший! Сейчас мы с тобой посмотрим, какие красивые у меня игрушечки есть". А ребенок плачет и ни в какую не "отлипает" от мамы. А другой врач подходит, спокойным голосом разговаривает и зовет маленького пациента, и тот спокойно с ним идет. Дети чувствуют душу человека и тянутся только к положительной энергии. Их не обмануть… Так что педиатром, как вы сами понимаете, может стать только тот, у кого большая душа и горячее сердце. Это профессия навсегда!

Легко ли быть детским врачом?

Баранов| Так вы же знаете ответ… Конечно же, нет! Найти подход и к тому, кто только начал говорить, и к тому, кто считает себя совсем взрослым человеком, знать одинаково хорошо процессы, происходящие в организме только появившегося на свет новорожденного и 17-летних подростков, часто бывающих выше и крупнее самого педиатра. А еще - умение правильно лечить не только ребенка, но и всю его семью… Поэтому педиатрия - и очень логичная наука, как и вся медицина. И, безусловно, высокое искусство.

Какая книга лежит сегодня на тумбочке у главного педиатра страны? Художественная литература? Что-то педиатрическое?

Баранов| Не угадали (смеется). Там лежит Айпэд, в котором лучшее лекарство от скуки - шахматы. Нет ничего приятнее, чем обыграть пару раз перед сном компьютер и мысленно пообещать себе и дальше сохранять когнитивное здоровье. Ведь еще многое надо успеть сделать ради педиатрии и педиатров!..