Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился немедленно закрыть в штате все бары, рестораны, зоопарки, кинотеатры и музеи. Все эти заведения лишь недавно стали принимать посетителей после снятия первой волны карантинных мер. Но выход из коронавирусного пике явно не удался, и в последние недели все больше регионов рапортуют о новых рекордах заболеваемости. Наиболее сложная обстановка в Аризоне, Калифорнии, Техасе и Флориде.

Редким исключением является штат Нью-Йорк, на начальном этапе ставший эпицентром пандемии в США. Там накануне впервые за несколько месяцев за сутки не было ни одного летального случая. Но в Калифорнии уже седьмой день подряд фиксируют в среднем более 8,5 тысячи новых заболевших в сутки, а загрузка местных отделений скорой помощи выросла на 20 процентов. "Увы, практика показала, что далеко не все придерживаются здравого смысла", - посетовал губернатор на несознательное поведение сограждан. Большинство округов в Калифорнии также будут должны закрыть парикмахерские, религиозные места, спортивные и торговые центры. Принятое Ньюсомом решение стало пока самым масштабным отскоком от планов по выходу из карантина. Но это может послужить примером для других регионов, где задумываются о возвращении ограничений.

Между тем новый рост заболеваемости в Америке все больше обостряет дискуссию по школьному вопросу. Новый учебный год не за горами, а властям за несколько месяцев так и не удалось взять коронавирусную эпидемию под контроль. И пока нет никаких признаков того, что к сентябрю эпидемиологическая ситуация позволит учащимся вернуться за парты.

Школьные округи Лос-Анджелеса и Сан-Диего первыми объявили, что в сентябре не будут открывать двери для учащихся. А значит, больше 800 тысяч местных детей продолжат учиться из дома. Причем это вопрос не только безопасности учащихся, но и немалых денег. В Сан-Диего подсчитали, что на соблюдение санитарных мер в местных школах в случае их открытия нужно потратить около 90 миллионов долларов.

В ближайшие дни решение планируют принять десятки других округов. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил формулу, по которой будет принято решение по школам: их откроют только в том случае, если средний уровень инфицирования в районе, где они находятся, не будет превышать 5 процентов в течение двух недель подряд. В Майами-Дейд намерены провести опрос и учесть мнение родителей. Несколько округов рассматривают возможность смешанной системы образования. Например, в Сиэттле дети будут заниматься в классах один или два раза в неделю, а остальное время - из дома.

Властям США так и не удалось взять пандемию под контроль, поэтому новый учебный год американские школьники могут начать дома

Президент Дональд Трамп, с самого начала стремившийся к скорейшей отмене карантинных мер, требует возобновления учебного процесса с 1 сентября. В частности, он и министр образования Бетси Девос пригрозили лишить федерального финансирования те учебные заведения, которые не сделают этого.

Но такое давление на фоне роста заболеваемости может сыграть с Трампом дурную шутку в предвыборный год. Согласно результатам свежего соцопроса Axios-Ipsos, подавляющее большинство американцев (71 процент) считают, что возвращение в классы является "умеренным или большим риском" для их детей. "В такой момент американцев, а точнее родителей, не получится принудить к решениям, которые явно противоречат их ощущениям", - считает представитель Ipsos Клифф Янг. Он отмечает, что даже среди избирателей-республиканцев большинство сейчас считают опасным возвращать детей в школу, что может стать политическим вызовом для Трампа.

Тем временем

Группа из 83 миллионеров призвала правительства повысить налоги "для таких, как они" для борьбы с последствиями пандемии. "COVID-19 поражает мир, и такие миллионеры, как мы, должны сыграть решающую роль в его восстановлении", - говорится в открытом письме группы "Миллионеры для человечества". По их мнению, экономические последствия пандемии, возможно, "загонят еще полмиллиарда людей в нищету". Они считают, что одной благотворительностью эти проблемы не решить, поэтому правительства "должны взять на себя ответственность за сбор необходимых средств и справедливое их распределение". В числе авторов письма представители семьи Дисней, актер Стивен Сигал, бывший управляющий директор инвестфонда BlackRock Моррис Перл и другие миллионеры и миллиардеры из стран Запада.

Подготовила Диана Ковалева