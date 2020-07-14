АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян

Италия и Испания могут в ближайшее время открыть границы для россиян, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

К концу июля ожидается обновление списка стран, граждан которых готова будет принимать Испания. Также в ближайшие дни Италия обещала обнародовать обновленный список стран, граждан которых она готова принимать, отметила Ломидзе.

"По предварительной информации, Россия может войти в список стран, граждан которых Италия и Испания будут готовы принимать с определенного момента", - сказала она. Но это не означает, что границы будут открыты сразу же, пояснила представитель АТОР.

На данный момент, по словам Ломидзе, есть 8 стран, которые готовы принимать российских туристов на "необременительных условиях". Это Турция, Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Все эти страны являются туристическими направлениями и пользуются спросом, отметила она. В подавляющем большинстве случаев потребуется иметь справки об отсутствии COVID-19. Однако для россиян эти направления будут доступны только после заключения двусторонних соглашений и возобновления авиасообщения со стороны России, пояснила Ломидзе.

После открытия зарубежных направлений цены на туры могут вырасти, но не более, чем на 10%. При этом, массовой отмены броней туров по России не будет, добавила представитель АТОР.