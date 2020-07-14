АТОР: Летний сезон 2020 года можно считать состоявшимся

Летний туристический сезон 2020 года уже можно считать состоявшимся из-за ажиотажного спроса на южные курорты России, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас мы видим практически ажиотажный аншлаг на наших курортах. Кроме того, удивительным образом для этого сезона появилась возможность отправиться на чартерах, то есть дешевле, в те регионы, которые воспринимались как направления индивидуального, дорогого туризма. Я имею в виду Алтай и Бурятию", - сказала Ломидзе в ходе пресс-конференции "Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ".

Она пояснила, что еще в мае прогнозы были очень пессимистичные, так как не было понимания, получится ли россиянам куда-то поехать на отдых.

На середину июля спрос в 2020 году на отдых в России примерно на 15% превышает показатели прошлого года, отметила она. При этом, в первую очередь продаются туры высшей и средней ценовой категории. Многие комфортные объекты размещения забронированы уже до конца августа. Но еще есть много предложений в нижнем ценовом сегмента, отметила Ломидзе.