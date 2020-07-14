Новости

Специалисты оценили музыкальные стриминговые сервисы 08:00
Почти половина водителей в России отвлекается от дороги во время движения 08:00
Названы продукты, помогающие избавиться от укачивания в транспорте 07:57
На Камчатке открылись торговые центры и летние веранды кафе 07:54
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордного уровня 07:53
В Сирии задержали боевиков, шпионивших за российскими военными объектами 07:34
Депутата омского парламента обвинили в мошенничестве 07:31
Новосибирец погиб под завалами крыши жилого дома 07:29
В Якутии удар молнии унес жизнь артиста балета 07:27
Австралия ужесточила карантинные меры на фоне новых случаев COVID-19 07:20
Рома Зверь устроил уличный концерт в центре Петербурга 07:20
В Нью-Мексико разбился при посадке истребитель F-16 07:13
Росстандарт и Kia признали дефект на российских Seltos 07:00
"Народный банк Тувы" остался без лицензии 06:26
СК завел дело о беспорядках на Амурском ГПЗ 06:26
Трамп поздравил президента Польши с переизбранием на второй срок 05:57
ВВС США подписали контакт с Boeing на поставку истребителей F-15EX 05:49
Видео: в Marvel выбирают нового главного суперзлодея 04:48
Летние лагеря в России приняли на отдых больше 700 тысяч подростков 04:46
Суд разрешил племяннице Трампа публично обсуждать ее книгу о нем 04:40
В Хабаровском крае произошел разлив нефти 04:27
В торговых сетях Приморья появились экспресс-тесты на коронавирус 04:17
Выросло число пострадавших при пожаре на борту корабля Bonhomme Richard 04:00
Центр Южно-Сахалинска остался без света из-за аварии 03:57
В районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней 03:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 07:20
Рубрика: В мире

Австралия ужесточила карантинные меры на фоне новых случаев COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Австралийские штаты 14 июля ужесточили ограничения на передвижение. Таким образом власти пытаются сдержать новую вспышку коронавирусной инфекции на юго-востоке страны, сообщает Reuters.

Из-за растущих опасений по поводу второй волны SARS-CoV-2 на национальном уровне два штата расширили ограничения, а самый густонаселенный штат Австралии - Виктория - ввел ограничения на количество людей, которым разрешено посещать большие пабы.

Фото: EPA/CHRISTIAN MONTERROSA
Губернатор Калифорнии из-за коронавируса ужесточил карантинные меры

Австралия избежала большого числа жертв COVID-19 по сравнению с другими странами как раз из-за оперативного введения строгих ограничительных мер. Но в последние две недели все больше инфицированных выявляют в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

Из-за этого штат Южная Австралия не станет 20 июля открывать границу с Новым Южным Уэльсом, а власти Квинсленда ввели обязательный двухнедельный карантин для людей, которые посетили два района в западных пригородах Сиднея.

Эти меры, отмечают эксперты, произошли после того, как в Виктории, штате, ставшем новой горячей точкой COVID-19 на Зеленом континенте, было зафиксировано множество новых случаев заболевания. Вспышка произошла, несмотря на то, что на прошлой неделе в столице штата (Мельбурне) в режиме строгой изоляции находились почти 5 миллионов человек.

Австралия будет закрыта для туристов до конца 2020 года

По данным властей Виктории, число случаев заражения в штате возросло почти до двух тысяч после того, как в понедельник было выявлено еще 270 инфицированных. Общее число случаев заболевания в Австралии достигло отметки в 10 тысяч, при этом 107 человек скончались.

Власти Нового Южного Уэльса, где было зарегистрировано несколько десятков случаев заболевания за последние два дня, заявили, что большие пабы, в том числе расположенные на открытом воздухе, теперь смогут принять не более чем 300 человек. Власти штата исходят из того, что количество заболевших может увеличиться. В местном департаменте здравоохранения полагают, что около 600 человек посетили отель Crossroads в Сиднее 3 июля, в котором в этот день началась вспышка заболевания. Кроме того, власти штатов рассматривают возможность переноса на неопределенный срок занятий в учебных заведениях.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой