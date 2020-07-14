Австралия ужесточила карантинные меры на фоне новых случаев COVID-19

Из-за растущих опасений по поводу второй волны SARS-CoV-2 на национальном уровне два штата расширили ограничения, а самый густонаселенный штат Австралии - Виктория - ввел ограничения на количество людей, которым разрешено посещать большие пабы.

Австралия избежала большого числа жертв COVID-19 по сравнению с другими странами как раз из-за оперативного введения строгих ограничительных мер. Но в последние две недели все больше инфицированных выявляют в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

Из-за этого штат Южная Австралия не станет 20 июля открывать границу с Новым Южным Уэльсом, а власти Квинсленда ввели обязательный двухнедельный карантин для людей, которые посетили два района в западных пригородах Сиднея.

Эти меры, отмечают эксперты, произошли после того, как в Виктории, штате, ставшем новой горячей точкой COVID-19 на Зеленом континенте, было зафиксировано множество новых случаев заболевания. Вспышка произошла, несмотря на то, что на прошлой неделе в столице штата (Мельбурне) в режиме строгой изоляции находились почти 5 миллионов человек.

По данным властей Виктории, число случаев заражения в штате возросло почти до двух тысяч после того, как в понедельник было выявлено еще 270 инфицированных. Общее число случаев заболевания в Австралии достигло отметки в 10 тысяч, при этом 107 человек скончались.

Власти Нового Южного Уэльса, где было зарегистрировано несколько десятков случаев заболевания за последние два дня, заявили, что большие пабы, в том числе расположенные на открытом воздухе, теперь смогут принять не более чем 300 человек. Власти штата исходят из того, что количество заболевших может увеличиться. В местном департаменте здравоохранения полагают, что около 600 человек посетили отель Crossroads в Сиднее 3 июля, в котором в этот день началась вспышка заболевания. Кроме того, власти штатов рассматривают возможность переноса на неопределенный срок занятий в учебных заведениях.