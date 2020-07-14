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14.07.2020 13:24
Рубрика: Культура

Барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил сольный видеоклип Isolation

Текст: Александр Алексеев
Участники Queen Роджер Тейлор и Брайан Мэй пережили самоизоляцию каждый у себя дома. Именно оттуда каждый спел и сыграл с приглашенным солистом Адамом Ламбертом новую версию хита We Are the Champions. Посвятили ее врачам, борющимся с COVID-19, а строчка "Мы чемпионы", адресованная медикам, зазвучала теперь как "Вы чемпионы". Но Роджер Тейлор на этом не остановился.

Этот симпатичный и приветливый блондин славен не только зрелищной и виртуозной игрой на барабанах, но и хрипатым, моментально опознаваемым вокалом. Именно Роджер Тейлор сочинил и поет в Queen хиты Radio Ga Ga, A Kind of Magic, I"m in Love With my Car и многие другие. У него есть и собственный концертный проект Cross.

Фото: youtube.com/ Little Big
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И пока мировое турне Queen перенесено из-за коронавируса, Рождер Тейлор вспомнил про сольное творчество. Сочинил и записал новую песню Isolation. Благо дома у него оборудована достойная студия с барабанами, микрофонами, клавишными,гитарами, процессорами.

О новой песне и снятом на нее клипе Роджер Тейлор рассказал в блиц-интервью для BBC Radio 6 Music:

- У меня было разочарование и легкое беспокойство из-за всего этого (COVID-19, - прим. "РГ"). Поэтому я просто подумал, что напишу песню о том, как заполнить день. Рутина в изоляции - это не то, к чему мы не привыкли. Песня - прямое отражение того, что я чувствовал во время эпидемии.

Видео было решено сделать документальным, с элементами анимации. В припеве звучат строчки: Strange Times and Me, Strange Times and You ("Странные времена и я, странные времена и ты"…).

Трек получился неспешным, задумчивым, созерцательным, мудрым. После его прослушивания еще больше хочется, чтобы "странные времена" поскорее прошли. А группа Queen - все-таки смогла поехать на свои очередные гастроли.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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