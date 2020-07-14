Бэнкси расписал граффити вагоны лондонского метро

Один из самых таинственных британских художников Бэнкси создал новый шедевр - он расписал вагоны лондонского метро, посвятив граффити пандемии COVID-19.

На страничке Бэнкси в Instagram появилось видео, на котором художник запечатлен за работой. На нем респиратор и защитные очки, скрывающие лицо. Притворившись работником метро, производящим дезинфекцию, он наполнил баллоны не специальным раствором, а краской.

Своим новым творением Бэнкси призывает всех использовать маски для борьбы с распространением коронавируса. На стенах вагонов метро он изобразил черных крыс, которые запутываются в голубых масках и чихают, оставляя голубовато-грязные потеки на стенах.

Всего за несколько часов видео посмотрели почти два миллиона человек.

Сам Бэнкси уже много лет успешно скрывает свое лицо за маской. До сих пор никому так и не удалось узнать, как художник выглядит на самом деле.