Биологи: Северный Ледовитый океан превратился в "суп из водорослей"

В Северном Ледовитом океане зафиксирована рекордная концентрация фитопланктона. В исследовании, опубликованном в Science, говорится, что за последние 20 лет его рост увеличился почти на 60%. Это может иметь большое воздействие на экосистему Арктики.

Биомасса фитопланктона увеличилась более чем вдвое, поражаются ученые из Стэнфордского университета (США), и в некоторых местах его концентрация такова, что напоминает "густой суп из водорослей".

Растительный планктон состоит в основном из водорослей, которым для роста требуется солнечный свет, CO 2 и питательные вещества. В течение долгого времени биологи предполагали, что причина сильного роста водорослей в Северном Ледовитом океане - это глобальное потепление: изменение климата отражается на экосистеме Арктики больше, чем на какой-либо другой территории. Поскольку лед тает, солнечные лучи проникают глубоко в море и водоросли получают больше света. Солнце нагревает воду, и период роста планктона увеличивается.

Однако анализ спутниковых снимков показал: рост водорослей продолжался и в последние 10 лет, когда лед таял значительно меньше, чем раньше, а значит, сократилось количество мест, не покрытых льдом.

Следовательно, должны быть другие причины беспрецедентного роста фитопланктона.

Биологи под руководством Кевина Арриго полагают, что главную скрипку в развитии этого процесса играют питательные вещества, в частности - азот. Новый поток питательных веществ поступает в Арктику с океанскими течениями либо из Атлантики и Тихого океана, либо из глубин арктических морей.

Согласно созданной модели расчета, рост водорослей, вызванный изменением климата, может даже стать основным фактором потепления в Арктике. Исследователи опасаются, что благодаря увеличению биомассы планктона сдвинется и вся пищевая цепь. Однако этот вопрос практически не исследован.

"В принципе, чем больше планктона, тем больше пищи для многих животных", - рассуждает Арриго. Но проблема в том, что в течение тысячелетий многие животные адаптировались к жизни на льду или под его слоем. Если лед растает, водоросли в большом количестве им точно не понадобятся: для некоторых вымирающих видов они станут последним приемом пищи.