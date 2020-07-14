Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow

Восьмая международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином дворе с 11 по 13 сентября. Свое участие уже подтвердили более 50 российских галерей, а также влиятельная французская галерея Perrottin.

"Cosmoscow не только пройдет в привычном масштабе, но и предложит посетителям новые проекты, которые мы объявим в августе", - отметила основатель и директор ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина и добавила, что все постоянные участники с радостью откликнулись на приглашение организаторов.

Впервые участником Cosmoscow станет известная французская галерея Perrotin. Представительства галереи, основанной арт-дилером с мировым именем - Эммануэлем Перротаном, открыты по всему миру, и она ежегодно принимает участие в крупнейших биеннале современного искусства по всему миру. В этом году она включила в свой график и российскую ярмарку. Галерея работает с такими художниками как Софи Калль, Даниэль Аршам, Такаси Мураками, Элмгрин и многими другими.

В прошлом году в ярмарке приняли участие 67 галерей со всего мира. В этот раз, рассчитывают организаторы, количество участников будет не меньше. Полный список объявят в середине августа.

"Музеем года" на ярмарке Cosmoscow станет музей современного искусства "Гараж", который представит стенд, посвященный собственной коллекции. Гостей биеннале познакомят с историей медиархива музея и покажут редкую аппаратуру для хранения, реставрации и оцифровки аналогового видео. Более того, посетители сами смогут принять участие в процессе оцифровки и реставрации.

Павел Отдельнов получил звание "художник года". На Cosmoscow он представит новый проект "А геолокацию можно? Выбери сам", в котором художник продолжит размышлять об изменении окраинных ландшафтов больших городов.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow впервые прошла в Москве в 2010 году. За это время она заняла прочное место в международном арт-календаре и из года в год объединяет коллекционеров, галеристов и художников со всего мира и вносит свой вклад в развитие российского арт-рынка.