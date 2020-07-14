Британия исключит Huawei из своих сетей 5G

Правительство Британии после колебаний приняло решение исключить из своих телефонных сетей 5G оборудование компании Huawei к 2027 году. По данным СМИ, Лондон пошел на это под давлением США, которые давно требовали закрыть для китайского телекоммуникационного гиганта британский рынок связи.

О решении объявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта королевства Оливер Дауден по итогам заседания Совета нацбезопасности, на котором председательствовал премьер Борис Джонсон, передает The Guardian. Правительство руководствовалось рекомендациями спецслужб. Уже после 31 декабря этого года британские операторы не смогут закупать у Huawei оборудование для 5G. Министр признал, что теперь развертывание сетей нового поколения может занять лишние 2-3 года и потребует дополнительных затрат в 2 миллиарда фунтов. При этом группа консервативных депутатов, рассчитывавшая, что санкции затронут также стандарты связи 2G, 3G и 4G, осталась недовольна "полумерами".

"Премьер-министр оказался втянут в острый геополитический скандал вокруг Huawei, в ходе которого президент США потребовал выгнать китайскую компанию из Великобритании, заявив, что она заключает в себе долгосрочные риски для безопасности", - отмечает издание. Еще в прошлом году Лондон дал китайской компании "зеленый свет", несмотря на давление Вашингтона, но теперь британцы передумали.