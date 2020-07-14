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Будьте осторожны. Обновление Android сломало смартфоны Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
14.07.2020,  
14:55
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Смартфоны Xiaomi Mi A3, работающие на чистом Android в рамках программы Android One, потеряли часть функциональность после очередного обновления.

Так, многие пользователи пожаловались на отсутствие возможности совершать голосовые звонки после того, как на смартфоны был установлен очередной апдейт.

Выяснилось, что причина была в том, что всем пользователям был разослан патч под номером 11.0.3.0.QFQMXTC, предназначенный исключительно для клиентов мексиканского оператора Telcel.

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Сейчас на официальном сайте Xiaomi размещена информация о том, что обновление весом 1.4 Гб несет в себе опасность, поэтому устанавливать его настоятельно не рекомендуется.

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