ЦБ РФ ждет снижения темпов роста просроченных кредитов

Пик ухудшения качества розничного кредитного портфеля (выхода граждан в первую просрочку) пришелся на апрель, в июне ситуация во многих банках улучшается. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на конференции "Будущее необеспеченного кредитования в России" рейтингового агентства НКР и РБК.

- Видимо, это связано с тем, что в апреле были наиболее строгие ограничительные меры, гражданам было сложно выполнять свои кредитные обязательства, - отметила Данилова. - В июне ситуация в большинстве банков улучшилась. Это может говорить о том, что скорость ухудшения качества, рост просрочки, рост реструктуризаций действительно пойдет на спад.

По данным ЦБ РФ, доля плохих кредитов (просроченных более чем на 90 дней) выросла с 7,5% на начало года до 8,6% на 1 июня. По словам Елизаветы Даниловой, отчасти это связано с тем, что банки активно реструктурируют кредиты. И по собственной инициативе, и по принятому в период пандемии 106-ФЗ, который обязывает реструктуризировать кредиты заемщиков, столкнувшихся с существенным падением доходов. Доля реструктуризированных необеспеченных кредитов сейчас составляет около 4%, причем рост этой доли замедляется.

Экономист Евгений Надоршин настроен менее оптимистично. В ходе конференции он обратил внимание на то, что в кризис 2020 года большинство россиян входят без подушки безопасности. Возможности формировать сбережения у многих нет, поэтому кредитная активность связана не с ростом потребительского спроса, а с тем, что у людей нет другого выхода. Они вынуждены брать кредиты, при этом могут быть неплатежеспособны, но из-за большого количества реструктуризаций этого не видно.

То, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой "подушки безопасности" на случай потери работы, подтвердил июньский опрос НАФИ. Каждый второй россиянин столкнулся с серьезными финансовыми трудностями в период пандемии. А опрос, проведенный незадолго до коронакризиса, показал, что в случае потери основного источника дохода 42% россиян могли бы оплачивать все необходимые расходы (без займов у близких и оформления кредитов) в течение одного месяца, четверть - менее трех месяцев. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня.

В мае банки выдали почти на 45% меньше потребительских кредитов по сравнению с маем прошлого года. При этом по сравнению с апрелем 2020 года отмечен рост выдачи на 22,4%, посчитали в НБКИ.

- Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан, в апреле-мае потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне. А количество обращений этих граждан за кредитами в апреле-мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Нецелевые займы остаются самыми востребованными розничными продуктами. Как отмечают в ВТБ, чаще всего их берут на ремонт в квартире, покупку дорогостоящей техники, мебели или автомобиля.