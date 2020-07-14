Что не смогли увидеть онлайн-посетители выставки "Сталин, Черчилль, Рузвельт"

В Выставочном зале федеральных архивов начинает работу историко-документальная выставка "Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом", приуроченная к 75-й годовщине Великой Победы. Она включает более 250 экспонатов - подлинные архивные документы, музейные предметы, произведения живописи, фотографии и кинохроника. До сих пор посмотреть экспозицию можно было только в интернете. О том, что не смогли увидеть онлайн-посетители, рассказал "РГ" куратор выставки, главный специалист Госархива Сергей Балан.

Сергей Павлович, Сталин, Черчилль и Рузвельт встречались несколько раз. И картины с их художественным обобщением иногда передают общую атмосферу происходящего гораздо правдивее фотографий. Но в разгар пандемии музеи закрылись, и на выставку не смогли привезти знаковые для ее концепции произведения... Их увидит российский зритель?

Сергей Балан: Да. "Онлайн" во время пандемии - это выход и это очень удобно. Однако через "цифру" вы не можете ощутить подлинность документа, увериться, что перед вами реальные пометы исторических деятелей… Что касается музейных экспонатов, то нам удалось привезти прекрасную работу Фрэнка Солсбери, посвященную подписанию 12 июня 1942 года договора между Великобританией и Советским Союзом. Это известнейший английский художник, последователь школы английского портрета, которая в Великобритании была очень развита. Картина была заказана британским правительством специально в подарок советскому. Выставляется очень редко. Ни в каталоге, ни на виртуальной выставке нельзя получить того впечатления, которое приходит, только когда стоишь рядом. Только в реале можно увидеть мастерство портретиста.

Правда ли, что советский художник Герасимов специально приезжал в Тегеран, чтобы писать свое монументальное полотно "Тегеранская конференция"?

Сергей Балан: Да, он был в командировке в Тегеране. Сделал зарисовки с натуры зала, где проходила встреча "большой тройки", и самих участников Тегеранской конференции. Картина выписана просто потрясающе. Но все мелкие детали, от складок одежды до выражения лиц, "цифра" не передает, к сожалению. Можно, конечно, посмотреть в альбоме, в книге, в интернете, но реальность и достоверность того, что происходило в 1943 году в Иране, они в полной мере не воспроизведут.

Какие артефакты особенно подчеркивают атмосферу пусть вынужденной, но дружбы между странами? Необходимость антигитлеровской коалиции и общий враг заставили примириться и не обращать внимание на идеологические разногласия.

Сергей Балан: Я бы назвал очень простые вещи. Это, например, большая банка нарезного табака с портретом Джорджа Вашингтона. Или крошечный пакетик, где уместилось 12 яиц в порошке. Но вряд ли кто-то из современного поколения знает, что такие вещи и продукты существовали.

Другой экспонат: тельняшка, которую носили британские офицеры морского флота. В Архангельске во время Второй мировой была их база. И вот на выставке представлена нательная рубашка, которую английский солдат подарил советскому. Еще деталь: шестеренка от танка "Уинстон Черчилль", которая удивительным образом сохранилась в Музее современной истории России. Эти танки поставлялись нам по ленд-лизу. И удивительный символ сотрудничества и помощи - пуговица на гимнастерке красноармейца со звездочкой. Некоторые из них делались в США.

Посетители, наверняка, задержатся, чтобы рассмотреть оригинал Секретного протокола Московской конференции 1941 года, обеспечивший поставки англо-американского вооружения, припасов и медикаментов в Советский Союз в годы войны... Могли же договориться…

Сергей Балан: А в момент глобальной опасности другого выхода и не было. Нужно было садиться за стол переговоров, помогать друг другу. В 1941 году США принимается решение о помощи СССР. На выставке есть документ, которым Рузвельт предоставляет Советскому Союзу заем в миллиард долларов на оплату поставок вооружения. И Сталин в своем письме благодарит его за это. Ситуация для нас была не из лучших, а тут такой серьезный кредит доверия.