Детские оздоровительные лагеря откроются еще в 13 регионах

Детские оздоровительные лагеря открыты в 32 российских регионах. Еще в 13 субъектах они откроются с 15 июля и в 8-ми - с 1 августа.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. В целом по России большая часть лагерей открылась и начала работу с 1 по 15 июля. Сейчас работают 2137 лагерей, в которых отдыхает 709 452 ребенка.

В территориальные органы Роспотребнадзора поступило более 26 тыс заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений для открытия оздоровительных лагерей. Большинство лагерей получило положительное заключение. Но 108 заключений оказались отрицательными.

Сейчас все загородные лагеря работают в закрытом режиме, укомплектованы медицинским персоналом и персоналом столовых. Все должностные лица прошли обследование на COVID-19 при поступлении на работу. При заезде детей на отдых организован "медицинский фильтр", им ежедневно измеряют температуру.

В этом сезоне ребята смогут отдохнуть только в своем регионе. Исключение сделано только для тех, кто проживает в районах Крайнего Севера. Дети из городов федерального значения могут отдыхать также на территории соседних регионов. То есть москвичи - в Подмосковье, жители Санкт-Петербурга - в Ленинградской области, Севастополя - в Краснодарском крае.