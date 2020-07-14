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14.07.2020 12:33
Рубрика: Общество

Детские оздоровительные лагеря откроются еще в 13 регионах

Текст: Ольга Игнатова
Детские оздоровительные лагеря открыты в 32 российских регионах. Еще в 13 субъектах они откроются с 15 июля и в 8-ми - с 1 августа.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Об этом сообщает Роспотребнадзор. В целом по России большая часть лагерей открылась и начала работу с 1 по 15 июля. Сейчас работают 2137 лагерей, в которых отдыхает 709 452 ребенка.

Фото: РИА Новости
Детям запретили отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца года

В территориальные органы Роспотребнадзора поступило более 26 тыс заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений для открытия оздоровительных лагерей. Большинство лагерей получило положительное заключение. Но 108 заключений оказались отрицательными.

Сейчас все загородные лагеря работают в закрытом режиме, укомплектованы медицинским персоналом и персоналом столовых. Все должностные лица прошли обследование на COVID-19 при поступлении на работу. При заезде детей на отдых организован "медицинский фильтр", им ежедневно измеряют температуру.

В этом сезоне ребята смогут отдохнуть только в своем регионе. Исключение сделано только для тех, кто проживает в районах Крайнего Севера. Дети из городов федерального значения могут отдыхать также на территории соседних регионов. То есть москвичи - в Подмосковье, жители Санкт-Петербурга - в Ленинградской области, Севастополя - в Краснодарском крае.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Отдых детей в летних лагерях

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