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14.07.2020 11:11
Рубрика: Происшествия

Для обучения военнослужащих стали применять очки виртуальной реальностью

Текст: Михаил Фалалеев
В Пермском военном институте войск национальной гвардии курсантов обучают с использованием VR-очков - приспособлениями, создающими виртуальную реальность. По сообщению ТАСС, это оборудование разработано Рязанским радиозаводом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В учебном процессе использованы самые новые модели - 3D-очки. Они позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Аппаратура может применяться для визуализации не только виртуальной реальности, но также дополненной реальности и смешанной реальности.

Пока что с помощью таких приборов обучают будущих специалистов связи. С помощью этого оборудования сопрягаются радиосети, в которых работают связисты на реальных радиостанциях, с радиосетью, которая работает в учебном классе. То есть половина обучаемых находится в реальных условиях, другие - в виртуальных.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Но это - только один из примеров возможностей использования очков виртуальной реальности для военнослужащих. Уже разработаны и применяется в военном обучении симуляторы управления различными боевыми машинами, масштабные многопользовательские симуляторы боевых действий для пехоты, симуляторы командования отдельными битвами и ходом целых военных кампаний, симуляторы применения различного оружия.

Смысл применения VR-очков в первую очередь - экономия. Бойца можно тренировать в учебном классе или в спортивном зале, не вывозя на полигон, не расходуя горючее и боеприпасы.

Можно имитировать боевые действия в виртуальной среде, точно повторяющей зону предстоящих реальных боевых действий. В итоге бойцы будут лучше ориентироваться на местности. Система дает возможность обыграть внештатные сценарии: внезапную контратаку противника, бой в одиночку.

Во время учений очки не просто проецируют цифровую картинку, но и передают действия бойца в командный центр, где находится руководство. Инструкторы могут в режиме реального времени корректировать действия подразделения. Двусторонняя связь упрощает процедуру оценки действий личного состава.

В перспективе, очки виртуальной реальности планируется использовать прямо в бою - они смогут предоставить солдатам необходимую информацию со штаба или разведывательного пункта в режиме онлайн. Картинка, которую захватывает прибор, позволит командованию получить детали о местности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Безопасность Армия

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