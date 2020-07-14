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14.07.2020 10:13
Рубрика: Экономика

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Текст: Ольга Игнатова
Во втором квартале 2020 года выручка от экспорта золота превысила доходы России от трубопроводного газа, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и Центрального банка.

В апреле и мае российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд (для сравнения: в апреле-мае 2019 года Россия экспортировала драгметалла на $247 млн, а в первом квартале 2020 года - на $1,4 млрд). Таким образом, за год продажи выросли более чем в 14 раз, а по сравнению с январем-мартом - в 2,5 раза.

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За это же время "Газпром", обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, экспортировал за рубеж топлива на $2,4 млрд. В целом за второй квартал, по предварительной оценке ЦБ, экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки. В последний раз столько же Россия получила от продажи газа в 2002 году. Получается, что за два месяца экспорт золота превзошел продажу газа за квартал.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такая ситуация в России сложилась впервые. Вице-президент банка "Открытие" Алексей Зайцев видит две основные причины этого: полный отказ ЦБ от покупок золота и начало активного сезона добычи металла.

Большинство золотодобывающих компаний обязаны по кредитным соглашениям продавать золото банкам, которые их финансируют. Банки же, в свою очередь, продают золото либо ЦБ, либо за границу. Так как с 1 апреля ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке на неопределенный срок, осталась одна возможность - продавать драгоценный металл за рубеж.

Экспорт же газа упал по объективной причине: из-за пандемии коронавируса на него снизился спрос. В апреле-мае "Газпром" поставил за рубеж 24 млрд куб. м газа, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, средняя экспортная цена газа в 2020 году может стать рекордно низкой за последние 15 лет. Она составит около $120 за 1 тыс куб. м (в 2006-2009 годах средняя экспортная цена была $294, а ниже $200 она опускалась только в 2016 году).

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Тем не менее, по мнению Максима Худалова, рост продажи золота за рубеж полностью не компенсирует падение нефтегазовых доходов, на которые приходится более половины российского экспорта. Экспорт золота может перекрыть меньше 10% потерянных доходов от продажи нефти и газа в 2020 году.

Главным покупателем российского золота (около 80%) остается Великобритания, что связано со статусом Лондона как центра глобальной торговли золотом и места, где физически хранятся запасы драгоценного металла.

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