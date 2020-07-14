В Мексике найден дворец Кортеса

Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) при проведении раскопок в самом центре Мехико, где полтысячелетия назад стоял ацтекский город Теночтитлан, обнаружили остатки здания, в котором был идентифицирован дворец знаменитого конкистадора Эрнана Кортеса.

Отчет об исследовании опубликован в бюллетене INAH. Археологи изначально не ставили задачу найти дом Кортеса. Они обследовали ведомственное здание Монте-де-Пьедад в историческом центре Мехико. Здание обветшало и подлежит реконструкции.

Это один из символов старого Мехико. Считается, что здесь по времена Монтесумы II находился дворец Аксаякатля. Именно в нем правитель ацтеков разместил прибывших в ноябре 1519 года в город испанцев. И в этом же дворце они затем держали его в качестве заложника.

Археологи все-таки решили провести раскопки в преддверии реконструкции и во внутреннем дворе обнаружили сначала остатки фундамента здания, построенного около 1755 года. Это была базальтовая плита, на которой стояли массивные колонны.

Буквально копнув глубже, археологи обнаружили более раннюю комнату, построенную из вулканических пород. Ее размеры составляли 4х5 метров. Пол представлял собой базальтовую плиту. Дальнейший анализ привел ученых к выводу, что эта комната была частью дворца Эрнана Кортеса, который был построен по его приказу после падения Теночтитлана в 1521 году.

Анализ также показал, что это здание было возведено на руинах более раннего ацтекского сооружения. Археологи считают, что им удалось найти дворец Эрнана Кортеса, который после его смерти в 1547 году вместе с другими владениями завоевателя унаследовал его сын Мартин Кортес Суньига. Последний в 1566 году стал участником заговора против правительства Новой Испании, после чего был изгнан из вице-королества. Тем не менее, потомки Эрнана Кортеса владели обширными земельными участками и домами до 1836 года.

По мнению археологов, находка согласуется с письменными источниками, повествующими о драматических событиях полутысячелетней давности. На то, что здесь находился дворец Аксаякатля, указывают найденные артефакты, в частности две каменных скульптуры доиспанского периода. Одна из них изображала пернатого змея Кецалькоатля.

В 1520 году произошло восстание ацтеков, к которым примкнуло несколько племен. Они захватили город и, по одной из версий, сами убили Монтесуму II. Испанцы из города бежали.

Однако в 1521 году отряд Кортеса вернулся. В его состав влились воины из племен, традиционно враждовавших с ацтеками. Их поддержка помогла Кортесу захватить город. Так пал Теночтитлан. Кортес распорядился снести здания и построить на их месте новые. Для себя же он велел построить дворец на руинах дворца Аксаякатля.

Для "реконструкции" города завоеватели привлекли коренное население. Здания в большинстве случаев сносились целиком, а затем на оставшихся от них фундаментах строились новые, в европейском стиле. Причем завоеватели использовали те же самые строительные материалы.