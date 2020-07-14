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14.07.2020 22:25
Рубрика: Спорт

На паркет - в сентябре

Единая лига утвердила состав участников и регламент сезона 2020/21
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 153(8207)
Во вторник в онлайн-режиме состоялся Совет баскетбольной Единой лиги, на котором был утвержден регламент сезона 2020/21, а также переизбрано руководство лиги.
Противостояние ЦСКА и "Химок" по традиции станет одним из главных украшений предстоящего сезона. Фото: Михаил Синицын Противостояние ЦСКА и "Химок" по традиции станет одним из главных украшений предстоящего сезона. Фото: Михаил Синицын
Противостояние ЦСКА и "Химок" по традиции станет одним из главных украшений предстоящего сезона. Фото: Михаил Синицын

Итоги Совета прокомментировали почетный президент Единой лиги Сергей Иванов, президент Сергей Кущенко и гендиректор Илона Корстин.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Как клубы баскетбольной Единой лиги работают над усилением составов

Итак, в сезоне 2020/21 сыграют те же 13 команд, что и в прошлом. Это "Автодор" (Россия), "Астана" (Казахстан), "Енисей" (Россия), "Зелена Гура" (Польша), "Зенит" (Россия), "Калев" (Эстония), "Локомотив-Кубань" (Россия), "Нижний Новгород" (Россия), "ПАРМА" (Россия), УНИКС (Россия), "Химки" (Россия), "Цмоки-Минск" (Беларусь), ЦСКА (Россия).

- Теоретические кандидаты стали внимательнее читать регламент, - пояснил почетный президент Единой лиги Сергей Иванов. - А там все черным по белому написано: какой должен быть зал, какая должна быть ответственность клуба, какие гарантии клуб должен предоставить, в том числе финансовые. Я почти убежден, что даже при отсутствии коронавируса новых заявок на участие не поступило бы.

Сама Единая лига пандемию пережила спокойно, сохранив всех спонсоров и прежние объемы финансирования. Как с финансовой точки зрения коронавирус повлиял на бюджеты команд-участниц в новом сезоне, станет понятно в сентябре следующего года, когда клубы предоставят в лигу отчетность по сезону 2020/21. А сейчас до конца августа они обязаны раскрыть бюджеты за прошлый сезон.

- Мы единственная спортивная лига в России, которая полностью раскрывает бюджеты клубов, и, уверяю вас, так будет всегда, - подчеркнул Сергей Борисович.

Сезон Единой лиги стартует 20 сентября. В плей-офф серии будут до трех побед

А еще Единая лига - первая среди спортивных лиг страны утвердила регламент и формат предстоящего сезона. Он начнется раньше предыдущего почти на три недели - 20 сентября. Это нужно для того, чтобы успеть завершить турнир до 15 июня из-за переноса Олимпиады на 2021 год. По итогам регулярного чемпионата будут определены восемь команд, которые примут участие в полноценном плей-офф с сериями до трех побед.

Фото: Пресс-служба БК "Химки"
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Единственная неясность касается наличия зрителей на трибунах, но этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Во всяком случае, Матч звезд в календаре есть (14 февраля), а это, как подчеркнул Сергей Кущенко, "история для болельщиков".

Зато глобально будущее Единой лиги вполне определено. Сергей Кущенко и Илона Корстин единогласно были переизбраны на своих должностях на ближайшие четыре года. Такое единодушие легко объясняется цифрами. По словам Корстин, за прошедшие четыре года бюджет лиги увеличился на 24 процента, медиаправа подорожали на 30 процентов, Матчи всех звезд за четыре года проведения принесли выручку в 12,5 миллиона рублей.

- Клубам все более интересно держаться за лигу. Они на этом зарабатывают деньги, - подытожил почетный президент Единой лиги Сергей Иванов.

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