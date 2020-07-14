"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику

"Единая Россия" поможет медикам, которые захотят стать депутатами. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Опыт тех, кто помог России победить пандемию, нужен как в региональной, так и в федеральной власти, в частности, в новом созыве Госдумы, отметил он.

"Считаю, что всем врачам, кто хочет попробовать свои силы в депутатской деятельности, воплотить свои идеи в жизнь в виде законов и решений власти, партия обязана помочь", - заявил Турчак в ходе заседания генсовета партии.

Он поручил проекту "ПолитСтартап" уделить особое внимание тем врачам, которые впервые готовы попробовать себя в политике. "И в этой связи Высшей партийной школе предлагается предусмотреть для этого специальный образовательный модуль", - заявил секретарь генсовета ЕР.

Кроме того, проект "Здоровое будущее" должен стать центром сбора предложений по улучшению ситуации в сфере здравоохранения. "Эти предложения, безусловно, должны стать для нас руководством к действию", - отметил он.