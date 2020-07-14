"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму

Генеральный совет партии "Единая Россия" выдвинул кандидатов в Госдуму седьмого созыва на дополнительных выборах депутатов по трем одномандатным округам.

Тайным голосованием были поддержаны сенатор Олег Морозов (республика Татарстан), олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко (Ярославская область) и директор по развитию крупного агрохолдинга Алексей Золотарев (Курская область).

Все они победили в предварительном голосовании партии. Замсекретаря генсовета ЕР по вопросам партийного строительства Сергей Перминов подчеркнул, что утвержденные кандидаты победили с явным преимуществом, собрав более 80% голосов тех, кто пришел и отдал свои голоса при проведении праймериз.

"Уставная норма обязывает генсовет выдвигать кандидатов при проведении довыборов, поэтому этот вопрос был поставлен в повестку", - пояснил он. В свою очередь секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что единороссы "только что закончили проведение защит избирательных стратегий по тем регионам, в которых в сентябре 2020 года пройдут выборы".

Довыборы в Госдуму состоятся в единый день голосования, 13 сентября.