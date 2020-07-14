Экологические поправки к конституции Франции могут принять до конца года

Референдум о внесении поправок в конституцию Франции может состояться до конца текущего года. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью местным телеканалам.

Предполагается, что путем голосования по изменению основного закона страны в него будут включены новые обязательства, направленные на защиту экологии.

"Я за то, чтобы это дополнение было сделано как можно быстрее", - сказал Макрон, слова которого приводит ТАСС.

По словам президентf, "прежде проект должны рассмотреть депутаты Национального собрания и члены Сената Франции".