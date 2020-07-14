ЕС введет санкции против Турции из-за изыскательных работ в Средиземноморье

Министры иностранных дел ЕС не исключают введения в отношении Турции санкций за "нарушение суверенных прав Греции и Кипра" в связи с разведкой энергоресурсов в Восточном Средиземноморье, сообщает телеканал Euronews.

На встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник в Брюсселе, прошедшей впервые за время коронавируса в явочном формате, отмечалось, что Турция направила суда для бурения на газ в район Средиземноморья. По заявлению Кипра, у него есть эксклюзивные права на этот регион.

В августе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррелл должен представить перечень целенаправленных мер против Турции, которые будут задействованы в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра. "Мы подготовим варианты дальнейших соответствующих мер, которые могут быть приняты в ответ на вызовы в результате действий Анкары", - отметил Боррель.

"Был достигнут широкий консенсус относительно составления списка с дополнительными мерами, что означает санкции, которые позволят ЕС эффективно отреагировать в случае, если Турция продолжит свои наступательные и насильственные действия", - комментировал итоги заседания министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

В то же время на встрече получила поддержку идея, озвученная Боррелем, которая предполагает "изучение дальнейших путей по снижению напряженности и достижению взаимопонимания между Европейским Союзом и Турцией".