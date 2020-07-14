ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты

Вернуть киоскам право торговать пивом и сигаретами предлагает ФАС. Об этом со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщает "Интерфакс".

Федеральная антимонопольная служба выступает за включение табачной продукции, пива, напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи в перечень товаров, которые разрешено продавать в нестационарных торговых объектах. Это могут быть, например, ларьки и павильоны. Антимонопольное ведомство предлагает внести такие дополнения в стратегию развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года.

Это, по мнению ФАС, будет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса, а также поспособствует эффективной реализации предпринимателями социально значимых, но не слишком прибыльных товаров - таких как хлеб или молоко.

Продавать пиво в нестационарных торговых объектах было запрещено в январе 2013 года. Сигареты оказались под запретом в июне 2014 года.