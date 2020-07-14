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14.07.2020 14:36
Рубрика: В мире

Франция будет принимать один рейс китайских авиакомпаний в неделю

Текст: Александр Саможнев

Правительство Франции с понедельника начало ограничивать китайские авиакомпании одним пассажирским рейсом в неделю, заявив, что оно действует в ответ на ограничения в отношении французских перевозчиков, сообщает Reuters.

"С 13 июля китайские компании получат разрешение только на один рейс в неделю во Францию. Между двумя правительствами ведутся переговоры с целью достижения удовлетворительного решения", - говорится в заявление французского посольства в Пекине.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По данным диппредставительства, по взаимному соглашению от 12 июня три китайских авиаперевозчика Air China, China Eastern Airlines Corp и China Southern Airlines Co могли совершать еженедельные рейсы из китайских городов в Париж. Соответственно, авиакомпания Air France получила разрешение на выполнение трех рейсов в неделю в Китай. Однако на практике китайские власти разрешили Air France выполнять только один рейс в неделю.

На китайскую сторону оказывается дипломатическое давление для получения разрешение на выполнение дополнительных рейсов. В то же время посольство посоветовало путешественникам быть готовыми к срыву авиасообщения между двумя странами. Пассажирские рейсы между Францией и Китаем были приостановлены в начале этого года из-за пандемии коронавируса.

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