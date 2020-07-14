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14.07.2020 18:31
Рубрика: В мире

Праздник без парижан

Франция отметила День взятия Бастилии в условиях санитарных ограничений
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Более необычного главного Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии в Париже не было за последние три четверти века.
Группы высшего пилотажа выпустили шлейф в виде французского триколора, а затем окрасили небо над Парижем в белый цвет медицинских халатов в знак благодарности врачам. Фото: AP Группы высшего пилотажа выпустили шлейф в виде французского триколора, а затем окрасили небо над Парижем в белый цвет медицинских халатов в знак благодарности врачам. Фото: AP
Группы высшего пилотажа выпустили шлейф в виде французского триколора, а затем окрасили небо над Парижем в белый цвет медицинских халатов в знак благодарности врачам. Фото: AP

Из-за коронавирусной эпидемии и принятых в этой связи санитарных мер президент Эмманюэль Макрон провел сильно облегченный вариант торжества, прошедшего только на площади Согласия.

Вместо обычных четырех тысяч военных было привлечено в два раза меньше. Причем приоритет был отдан подразделениям, которые в той или иной мере участвовали в специальной операции "Resiliance" ("Непреклонность"), по оказанию помощи гражданскому населению. Среди них солдаты и офицеры отдельного медицинского полка, развернувшего этой весной полевой госпиталь в городе Мюлуз на северо-востоке страны, где местные госпитали с трудом справлялись с наплывом тяжелобольных коронавирусом.

Из-за санитарных мер торжества по случаю Дня взятия Бастилии прошли в сильно облегченном варианте

Со зловредной эпидемией во Франции в целом справились и многие карантинные меры, правда, далеко не все, уже отменены. Именно поэтому французские власти решили в ходе нынешних торжеств отдать почести тем, кто был на передовой борьбы с COVID-19. Из двух с половиной тысяч приглашенных на гостевые трибуны, установленные на площади Согласия, большинство составляли врачи, медсестры, санитары, их родные и близкие, а также "бойцы второго эшелона", не прекращавшие работу, а это почтальоны, кассирши продмагов, аптекари, производители масок и прочих предметов санитарной безопасности.

Фото: P Photo/Martin Meissner
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

В их честь девять самолетов французской группы высшего пилотажа "Патруль Франции", сначала выпустив шлейф в виде национального триколора, затем окрасили небо над Парижем в белый цвет - цвет медицинских халатов. В авиационной части военной программы приняли участие пять десятков самолетов, в том числе многоцелевые истребители Rafale с авианосца "Шарль де Голль". Такой выбор был сделан в связи с тем, что в этом году французы отмечают 130-летие со дня рождения основателя Пятой Республики и 80-ю годовщину призыва генерала к сопротивлению немецким оккупантам в радиообращении из Лондона в июне 1940 года.

Известно, что День взятия Бастилии во французских городах и весях не обходится без праздничного фейерверка. В Париже долго сомневались, стоит ли его проводить: ведь обычно он привлекает великое множество парижан, что нарушает действующий до сих пор запрет на скопление более пяти тысяч человек в одном месте. В конце концов, было решено устроить салют на Эйфелевой башне, но весь периметр вокруг нее, а также Марсова поля и площади Трокадеро, закрыть для массовых гуляний. При этом гражданам было рекомендовано наблюдать за 35-минутной феерией в небесах по телеканалам, транслировавшим фейерверк в прямом эфире.

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