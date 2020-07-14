Газопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание

Газопровод "Северный поток" с 14 по 26 июля остановлен для планового ежегодного техобслуживания. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на оператора проекта Nord Stream AG.

Ранее Nord Stream AG опубликовала сообщение о проведение работ в эти сроки.

"Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации, разработанных в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами, являются необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации нашей трубопроводной системы" - отметил Алексей Зайцев, управляющий директор Nord Stream AG в заявлении компании.

График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream.

"Северный поток" - газопровод, проходящий из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток газопровода - 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - 1 224 км. Первая нитка начала работу в ноябре 2011 года, вторая - в октябре 2012 года.