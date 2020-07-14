"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе

В "Газпроме" считают, что нижняя точка падения спотовых цен на газ в Европе уже пройдена, а с четвертого квартала можно ожидать восстановления газового рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы финансового департамента компании Александр Иванников.

По результатам первого квартала этого года экспорт "Газпрома" в Европу упал на 16% - до 52 миллиардов кубометров, а экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубометров. За первые три месяца этого года чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны уменьшилась на 377 млрд рублей, или на 45%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 459 млрд рублей. По итогам первого квартала 2020 года "Газпром" получил убыток - 116,25 млрд рублей.

Ранее аналитики Goldman Sachs и BofA также сделали прогнозы, что цены на газ перейдут к росту к концу 2020 года, но, по их мнению, пик низких цен на "голубое топливо" во всем мире придется на конец лета - начало осени, когда будут заполнены все хранилища "голубого топлива.