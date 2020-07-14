В мире
14.07.2020 13:42
Текст: Юрий Сизов

Головченко отметил особый характер отношений Беларуси и России

Соглашениях, касающихся строительства Белорусской АЭС и расчетов за поставки в РБ российских энергоносителей, подготовлены к подписанию, констатировал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи 14 июля в Москве со своим коллегой Михаилом Мишустиным. Премьер-министры Союзного государства, информирует БЕЛТА, намерены подписать пакет документов в энергетической сфере по итогам переговоров.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Александр Астафьев / РИА Новости

Отметив особый характер двусторонних отношений, белорусский глава правительства выразил надежду, что "благодаря напряженной и целенаправленной работе ведомств двух стран удалось в короткий срок выйти на согласованные решения и подписание пакета документов в энергетической сфере".

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Мишустин отметил важность интеграции между Россией и Беларусью

Прямые контакты и нацеленная на конкретные достижения работа на правительственном уровне, подчеркнул Головченко, "имеют в нынешних условиях принципиально важное значение". Новый состав белорусского правительства, констатировал он, "сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам" и рассчитывает, что "союзнический характер отношений позволит находить компромиссы по всем чувствительным для двух сторон вопросам".

Головченко дал понять, что наблюдаемое в этом году из-за пандемии коронавируса снижение взаимного товарооборота не свидетельствует об ухудшении отношений между странами. "Это действительно внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились", - резюмировал он.

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