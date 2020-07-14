Головченко отметил особый характер отношений Беларуси и России

Отметив особый характер двусторонних отношений, белорусский глава правительства выразил надежду, что "благодаря напряженной и целенаправленной работе ведомств двух стран удалось в короткий срок выйти на согласованные решения и подписание пакета документов в энергетической сфере".

Прямые контакты и нацеленная на конкретные достижения работа на правительственном уровне, подчеркнул Головченко, "имеют в нынешних условиях принципиально важное значение". Новый состав белорусского правительства, констатировал он, "сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам" и рассчитывает, что "союзнический характер отношений позволит находить компромиссы по всем чувствительным для двух сторон вопросам".

Головченко дал понять, что наблюдаемое в этом году из-за пандемии коронавируса снижение взаимного товарооборота не свидетельствует об ухудшении отношений между странами. "Это действительно внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились", - резюмировал он.