Госдума приняла пакет законов о "народном" бюджетировании

Новости

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси 14:10
Климат-контроль гиперкаров Bugatti легко охладит трехкомнатную квартиру 14:02
В Крыму открылась лаборатория для технологических стартапов 14:01
Житель Сочи обнаружил на своем участке краснокнижную черепаху 13:52
В Греции при строительстве метро нашли тысячи ценных артефактов 13:46
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении 13:45
Археологи нашли 2500-летнюю жертву таинственного убийства 13:44
Головченко отметил особый характер отношений Беларуси и России 13:42
Песков: Хабаровскому краю важно сохранить управляемость 13:37
Кунсткамера начала работать по сеансам 13:36
Рособрнадзор: Массовых случаев коронавируса у сдающих ЕГЭ нет 13:31
В Карелии возбудили дело против курившей на борту самолета женщины 13:30
Мишустин заявил о важности интеграции между Россией и Беларусью 13:27
Жительница Кубани продала на запчасти автомобиль из каршеринга 13:26
В Швейцарии вводят обязательное ношение защитных масок в школе 13:23
В Кремле удовлетворены пояснениями Эрдогана после изменения статуса храма Святой Софии 13:19
Электромонтер из Шадринска спас утопающую шестилетнюю девочку 13:18
АТОР: Летний сезон 2020 года можно считать состоявшимся 13:17
Популярный виски будут разливать в бумажные бутылки 13:17
Только 25 процентов школ оказались готовы к дистанционному обучению 13:15
Из-за "минирования" аэропорта Краснодара эвакуировали 800 человек 13:15
Помощник арбитра ударил футболиста в матче российских команд 13:13
80-летнюю женщину, блуждавшую пять суток в лесу, выписали из больницы 13:10
В Симферополе выпала половина месячной нормы осадков 13:09
В Саратовской области на девочку упало дерево 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 13:00
Рубрика: Власть

Госдума приняла пакет законов о "народном" бюджетировании

Текст: Галина Мисливская
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении два закона, расширяющих участие граждан в формировании бюджетов на муниципальном уровне.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первый закон позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Граждане смогут участвовать в разработке проектов, направленных на решение важных местных проблем. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию и выполняться под контролем общественности.

Фото: iStock
Госдума приняла закон об электронном документообороте для tax free

Вносить такие проекты сможет инициативная группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции жителей. Если проектов несколько, их отберут на конкурсной основе.

Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс и наделяет Минфин России полномочиями по разработке методики работы с инициативными проектами в доступной для граждан форме.

Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. А добровольные платежи юридических и физических лиц отнесут к неналоговым доходам бюджетов, которые можно направлять только на реализацию инициатив жителей.

Изменения в первый закон должны вступить в силу с 1 января 2021 года, а в во второй - через месяц после официального опубликования, за исключением нормы о коде классификации.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Косачев: Присутствие Египта в Ливии уравновесит активность Турции
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации