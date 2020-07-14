Госдума приняла пакет законов о "народном" бюджетировании

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении два закона, расширяющих участие граждан в формировании бюджетов на муниципальном уровне.

Первый закон позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Граждане смогут участвовать в разработке проектов, направленных на решение важных местных проблем. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию и выполняться под контролем общественности.

Вносить такие проекты сможет инициативная группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции жителей. Если проектов несколько, их отберут на конкурсной основе.

Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс и наделяет Минфин России полномочиями по разработке методики работы с инициативными проектами в доступной для граждан форме.

Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. А добровольные платежи юридических и физических лиц отнесут к неналоговым доходам бюджетов, которые можно направлять только на реализацию инициатив жителей.

Изменения в первый закон должны вступить в силу с 1 января 2021 года, а в во второй - через месяц после официального опубликования, за исключением нормы о коде классификации.