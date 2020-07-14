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14.07.2020 14:17
Рубрика: Власть

Госдума приняла в первом чтении проект о радиационной обработке сельхозпродукции

Текст: Галина Мисливская

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о радиационной обработке (ионизирующим излучением) сельскохозяйственной продукции.

Фото: Наталья Пьетра
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Согласно документу, факт такого воздействия на продукт должен быть отражен на упаковке. Технологии производства продовольственного сырья, пищевых продуктов, питьевой воды, предусматривающие проведение их облучения, должны отвечать требованиям радиационной безопасности и подлежать производственному контролю.

Физические и юридические лица, в чьем распоряжении есть подкарантинные объекты, должны будут выделять специальный транспорт и помещения для радиационной обработки.

Законопроект также обязывает Минсельхоз и Россельхознадзор размещать на своих сайтах реестр подкарантинных объектов, использующих технологии радиационной обработки.

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