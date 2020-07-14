Госдума приняла в первом чтении проект о радиационной обработке сельхозпродукции

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о радиационной обработке (ионизирующим излучением) сельскохозяйственной продукции.

Согласно документу, факт такого воздействия на продукт должен быть отражен на упаковке. Технологии производства продовольственного сырья, пищевых продуктов, питьевой воды, предусматривающие проведение их облучения, должны отвечать требованиям радиационной безопасности и подлежать производственному контролю.

Физические и юридические лица, в чьем распоряжении есть подкарантинные объекты, должны будут выделять специальный транспорт и помещения для радиационной обработки.

Законопроект также обязывает Минсельхоз и Россельхознадзор размещать на своих сайтах реестр подкарантинных объектов, использующих технологии радиационной обработки.