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14.07.2020 20:04
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Текст: Галина Мисливская

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 15 июля его рассмотрят на пленарном заседании.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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"В выборное законодательство предложено добавить так скажем опробованный уже вариант голосования на референдуме - трехдневный", - сказал он. По его словам, также будут узаконен формат голосования на придомовых участках.

Госдума планирует рассмотреть документ в среду во втором и третьем чтениях, сообщил Нилов.

Он также уточнил, что поправка не будет распространяться на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, потому что кампания уже запущена.

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