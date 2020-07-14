Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 15 июля его рассмотрят на пленарном заседании.

"В выборное законодательство предложено добавить так скажем опробованный уже вариант голосования на референдуме - трехдневный", - сказал он. По его словам, также будут узаконен формат голосования на придомовых участках.

Госдума планирует рассмотреть документ в среду во втором и третьем чтениях, сообщил Нилов.

Он также уточнил, что поправка не будет распространяться на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, потому что кампания уже запущена.