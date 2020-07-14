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14.07.2020 15:39
Рубрика: Власть

Госдума уточнила порядок приостановки деятельности НКО, финансируемых из США

Текст: Галина Мисливская

Министерство юстиции сможет приостанавливать деятельность некоммерческих организаций (НКО), получающих финансирование из США, на основании проверок по информации от госорганов или прокуратуры.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Такие поправки в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", более известный как "закон Димы Яковлева" приняла в первом чтении Госдума.

Одним из оснований приостановления работы таких НКО может стать любая деятельность, представляющая угрозу интересам РФ, основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства.

Решение о приостановке деятельности организации Минюст России будет принимать по результатам проверок, основанием для которых может стать информация от федеральных органов власти и прокуратуры.

В ходе осуждения законопроекта на пленарном заседании Госдумы депутаты предложили расширить список стран, из которых НКО получают финансирование, а также распространить такой же порядок приостановки деятельности на международные НКО. По словам автора инициативы, депутата Андрея Лугового, все эти предложения будут проработаны ко второму чтению документа.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Правительство Минюст Законопроекты и комментарии

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