Группа миллионеров призвала повысить налоги для олигархов из-за пандемии

Группа из 83 миллионеров призвала правительства повысить налоги "для таких, как они" в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса.

"COVID-19 поражает мир, и такие миллионеры, как мы, должны сыграть решающую роль в исцелении нашего мира. Нет, мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют больных в больницы. Мы не пополняем запасы продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги.... которые сейчас крайне необходимы и будут необходимы в предстоящие годы, поскольку наш мир оправляется от этого кризиса", - говорится в открытом письме группы "Миллионеры для человечества".

По мнению авторов обращения, экономические последствия пандемии будут ощутимы в течение многих последующих десятилетий и, возможно, "загонят еще полмиллиарда людей в нищету". Однако выявленные коронавирусом проблемы не могут быть решены исключительно с помощью благотворительности, считают миллионеры. А потому именно правительства "должны взять на себя ответственность за сбор необходимых нам средств и справедливое их распределение", гласит письмо.

Его подписанты также отметили, что все люди сегодня находятся в огромном долгу перед теми, кто работает "на передовой" и кому, в большинстве своем, не доплачивают "за бремя, которое они несут".

В числе авторов письма значатся представители семьи Дисней Эбигейл и Тим Дисней, актер Стивен Сигал, бывший управляющий директор инвестиционного фонда BlackRock Моррис Перл и другие миллионеры и миллиардеры из США, Великобритании, Германии, Дании и других стран.