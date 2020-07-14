Новости

Nissan показала новый бэби-кроссовер 11:05
Две недели количество новых случаев COVID-19 в Москве держится на низком уровне 11:02
В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада 10:55
Путин поздравил ВГТРК с 30-летием 10:54
"Славянский базар в Витебске" станет самым масштабным уличным фестивалем в Европе 10:54
СМИ: Компания JCDecaux продала свою долю в Russ Outdoor 10:49
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии 10:42
На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевского 10:40
На востоке Крыма сняли смерч у побережья 10:40
Группа миллионеров призвала повысить налоги для олигархов из-за пандемии 10:40
В Крыму назвали имитацией создание Киевом "платформы деоккупации" 10:36
Lada Granta попала под отзыв из-за проблем со сваркой 10:33
Впервые удалось поймать в фотоловушку семейство редчайшего подвида горилл 10:32
Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:23
Россияне стали меньше интересоваться переводом на "удаленку" 10:16
На Вятке детский лагерь закрыли на карантин из-за ребенка с COVID-19 10:11
В Астраханской области из-за отключения воды возбудили дело 10:11
В Новосибирске возбудили дело о гибели мужчины при обрушении крыши 10:09
Названа стоимость самой дешевой съемной однушки в Москве 10:08
Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой 10:07
Долгожданный. Ford возродил рамный внедорожник Bronco 10:04
В Перми лжеполицейские грабили и похищали людей 09:39
В Кировской области при пожаре погибли три человека 09:32
Девятилетний мальчик утонул в Амуре у центральной набережной Хабаровска 09:29
Уральца будут судить за поджог начальника, мешавшего ему выпивать 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 10:40
Рубрика: В мире

Группа миллионеров призвала повысить налоги для олигархов из-за пандемии

Текст: Диана Ковалева

Группа из 83 миллионеров призвала правительства повысить налоги "для таких, как они" в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса.

"COVID-19 поражает мир, и такие миллионеры, как мы, должны сыграть решающую роль в исцелении нашего мира. Нет, мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют больных в больницы. Мы не пополняем запасы продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги.... которые сейчас крайне необходимы и будут необходимы в предстоящие годы, поскольку наш мир оправляется от этого кризиса", - говорится в открытом письме группы "Миллионеры для человечества".

Фото: iStock
В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета

По мнению авторов обращения, экономические последствия пандемии будут ощутимы в течение многих последующих десятилетий и, возможно, "загонят еще полмиллиарда людей в нищету". Однако выявленные коронавирусом проблемы не могут быть решены исключительно с помощью благотворительности, считают миллионеры. А потому именно правительства "должны взять на себя ответственность за сбор необходимых нам средств и справедливое их распределение", гласит письмо.

Его подписанты также отметили, что все люди сегодня находятся в огромном долгу перед теми, кто работает "на передовой" и кому, в большинстве своем, не доплачивают "за бремя, которое они несут".

В числе авторов письма значатся представители семьи Дисней Эбигейл и Тим Дисней, актер Стивен Сигал, бывший управляющий директор инвестиционного фонда BlackRock Моррис Перл и другие миллионеры и миллиардеры из США, Великобритании, Германии, Дании и других стран.

В мире США В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой