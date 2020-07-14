В Бразилии обнаружен чудом уцелевший "ящер, рожденный в огне"

Международная команда палеонтологов идентифицировала окаменелую лапу трехпалого динозавра, найденную еще в 2008 году на территории Бразилии. Это оказался теропод ранее неизвестного науке вида, который, предположительно, мог быть предком современных птиц.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. Окаменелость была обнаружена в штате Сеара, на северо-востоке Бразилии. Она находилась в слое темного сланца в шахте Мина Педра-Бранка, недалеко от города Сантана-ду-Карири.

Ученые определили, что окаменелость является частью конечности трехпалого хищного динозавра из семейства тероподов. Кстати, это первый представитель данного семейства, найденный в Бразилии. По мнению ученых, он обитал на нашей планете около 115 миллионов лет назад.

Новый вид получил название Aratasaurus museunacionali. Кость принадлежала молодой особи, не достигшей взрослого возраста. Моделирование помогло определить его размеры. На момент смерти длина тела этого динозавра составляла 3,12 метра, а весил он всего около 34 кг.

Это был теропод среднего размера. Он относился к группе птицеподобных трехпалых динозавров, для которых были характерны полые кости. Такие кости палеонтологи находят крайне редко, поскольку они очень хрупкие и плохо сохраняются. Но в данном случае ученым повезло.

Еще одной удачей стало то, что этот образец уцелел во время крупного пожара, в сентябре 2018 года уничтожившего Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро. Тогда сгорели миллионы экспонатов, но этот чудом уцелел. Даже название динозавр получил соответствующее. Первая его часть в переводе с языка местного народа тупи означает "рожденный в огне". Вторая часть названия - греческая. Целиком же оно переводится как "ящер, рожденный в огне".

В своей статье авторы отмечают, что новый вид по морфологии тесно связан с найденным ранее в Китае целурозавром вида Zuolong salleei. Это свидетельствует о том, что представители данной группы были широко распространены в меловой период.