Исследование: Чрезмерное потребление провоцирует климатический кризис

Для решения экологических проблем, с которыми сталкивается мир, необходимы изменения в образе жизни и иное отношение к богатству, говорится в исследовании университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

"Мы не можем полагаться только на технологии для решения экологических проблем, в том числе, изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды, необходимо сократить избыточное потребление в сочетании со структурными изменениями", - считает профессор Томми Видманн.

По его словам, технологии могут помочь более эффективно потреблять, например, экономить энергию и ресурсы, но усовершенствования не успевают идти в ногу с постоянно растущим уровнем потребления. Его нужно сократить, а не просто "озеленить". Речь идет о чрезмерно больших вторых домах богатых людей, крупногабаритных транспортных средствах, а также экологически вредной и расточительной пище.

Исследователи также отмечают, что ответственность за изменения лежит не только на отдельных индивидуумах. Общество должно избавиться от одержимости экономическим ростом, побуждающим людей потреблять все больше и больше.