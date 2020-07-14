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14.07.2020 15:15
Рубрика: В мире

Южная Корея инвестирует 133 млрд долларов в новую стратегию развития

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
"Превратить кризис, спровоцированный коронавирусом, в новые возможности для выхода в лидеры мировой экономики; обновиться, отойти от устаревших алгоритмов развития и выйти на качественно новый уровень, который обеспечит процветание на ближайшие годы; не пожалеть на создание новых локомотивов роста огромные деньги, так как другого шанса может и не быть" - таково основное содержание и суть "Корейского нового курса" экономической стратегии развития, представленной правительством страны. На эти нужды политическое руководство Республики Корея (РК) намерено потратить до 2025 года 160 трлн вон (около 133 млрд долларов), считая, что только так страна сможет обеспечить себе лидерские позиции в мировой экономике.
Президент РК Мун Чжэ Ин. Фото: YONHAP / AFP Президент РК Мун Чжэ Ин. Фото: YONHAP / AFP
Президент РК Мун Чжэ Ин. Фото: YONHAP / AFP

Новый план, о подготовке которого говорилось уже давно, представил президент РК Мун Чжэ Ин на расширенном заседании правительства.

Не случайно эта стратегия развития получила название "Корейского нового курса" (Korean New Deal). Аналогия проведена со стратегией "Нового курса" (New Deal), которая была представлена президентом США Теодором Рузвельтом по выходу из последствий Великой депрессии. Так и сейчас Южная Корея хочет использовать кризис, в котором оказался весь мир в результате пандемии коронавируса, для начала нового скачка и выхода на новый уровень развития.

Согласно новой стратегии Южная Корея будет отходить от "старых" алгоритмов развития, которые базировались на использовании "традиционных" технологий и ископаемых видов топлива. "Корейский новый курс" делает ставку три главных направления - "зеленый новый курс", "цифровой новый курс" и укрепление системы социальной защиты.

Первая составляющая предусматривает экологическое чистое развитие с расширенным применением новых и возобновляемых источников энергии (НВИЭ). На это до 2025 года будет потрачено 73,4 трлн вон. (около 61 млрд долларов) и создано 659 тысяч новых рабочих мест. Среди конкретных проектов - строительство 230 тысяч домов, полностью обеспечивающих себя энергией, активное внедрение электрических и водородных автомобилей, резкое увеличение доли НВИЭ в общем энергопотреблении и пр.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Вторая составляющая делает ставку на внедрение и активное использование технологий во всех сферах жизни баз данных, искусственного интеллекта, информатизации, систем связи пятого поколения. Бюджет - 58,2 трлн вон (более 48 млрд долларов) и создание 903 тысяч новых рабочих мест. Во всех школах страны будет действовать высокоскоростной wi-fi, предусмотрено использование новых технологий искусственного интеллекта в больницах, повсеместная информатизация и обеспечение интернетом и многое другое.

На третью компоненту "Корейского нового курса" будет выделено 28,4 трлн вон (около 23,5 млрд долларов) и создано 339 тысяч новых рабочих мест. Основная суть этого направления - гарантия возможности для работы всех желающих, воспитание новых талантов, внедрение новых алгоритмов работы, отвечающих времени (например работа в удалённом формате) и прочее.

В общей сложности на новую стратегию развития, которая должна придать экономике Кореи новый импульс, до 2025 года будет потрачено 160 трлн вон (около 133 млрд долларов). Из них 114,1 трлн вон предоставит центральное правительство РК, 25,2 трлн вон - местные органы власти, а оставшиеся 20,7 трлн - частный бизнес. При этом должно появиться 1 млн 900 тысяч новых рабочих мест.

"Наши новые проекты должны превратить страну в общество, где активно забоятся о природе и где работают долгосрочные программы по подготовке талантлвых кадров", - заявил вице-премьер РК по экономике Хон Нам Ги, поясняя суть новой стратегии. Он также подчеркнул, что страна намерена создать новые локомотивы роста экономики, которые обеспечат процветание страны в будущем.

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