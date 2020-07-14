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14.07.2020 20:38
Рубрика: Экономика

Изготовителям детских товаров могут дать налоговые льготы

Текст: Марина Трубилина
Кабмин разработал дорожную карту по развитию индустрии детских товаров.

По плану в 2024 году доля российских товаров для детей должна составлять уже 35% на рынке против нынешних 29%. Объем экспорта российской продукции для детей через должен вырасти с нынешних 525 млрд долларов до 743. Уже к началу следующего года должна быть проработана возможность развития экспорта в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Фото: iStock
Производства детских смесей ждут льготные кредиты

Ко второму кварталу 2023 года предлагается подготовить предложения по снижению налоговой нагрузки на производителей, обеспеченное мерами налогового стимулирования.

Ряд мер направлен на повышение спроса на отечественные детские товары. Так, уже в первом квартале 2021 года будет проведена оценка эффективности в стимулировании спроса "Подарков новорожденному", которые молодые матери получают в роддомах. Предполагается увеличение доли детских книг и журналов, в том числе способствующих внимательному отношению детей раннего возраста "к потенциальным опасностям окружающей среды".

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