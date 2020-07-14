Кабмин предоставит "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

"Аэрофлот" получит государственные гарантии на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с генеральным директором авиакомпании Виталием Савельевым.

"У нас непростая ситуация сложилась на рынке авиаперевозчиков", - признал председатель правительства. Международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса остановилось, внутренний пассажиропоток значительно сократился.

Кабинет министров был вынужден задействовать механизмы помощи отечественным авиакомпаниям, и, считает Мишустин, они сегодня дают возможность "Аэрофлоту" сохранять свой кадровый потенциал. Ранее вся отрасль пассажирских авиаперевозок вошла в перечень наиболее пострадавших, компаниям предусмотрели систему налоговых отсрочек и льгот. Для компенсации расходов из-за падения перевозок ей выделено 23,4 миллиарда рублей.

"Аэрофлот" включен в перечень системообразующих предприятий, которым оказывается дополнительная поддержка. "Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей", - заявил Михаил Мишустин. Он пообещал и дальше предпринимать меры для успешного развития отрасли в будущем.