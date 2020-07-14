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14.07.2020 11:10
Рубрика: Власть

Кабмин предоставит "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин
"Аэрофлот" получит государственные гарантии на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с генеральным директором авиакомпании Виталием Савельевым.
Фото: Александр Астафьев /РИА Новости Фото: Александр Астафьев /РИА Новости
Фото: Александр Астафьев /РИА Новости

"У нас непростая ситуация сложилась на рынке авиаперевозчиков", - признал председатель правительства. Международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса остановилось, внутренний пассажиропоток значительно сократился.

Фото: iStock
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Кабинет министров был вынужден задействовать механизмы помощи отечественным авиакомпаниям, и, считает Мишустин, они сегодня дают возможность "Аэрофлоту" сохранять свой кадровый потенциал. Ранее вся отрасль пассажирских авиаперевозок вошла в перечень наиболее пострадавших, компаниям предусмотрели систему налоговых отсрочек и льгот. Для компенсации расходов из-за падения перевозок ей выделено 23,4 миллиарда рублей.

"Аэрофлот" включен в перечень системообразующих предприятий, которым оказывается дополнительная поддержка. "Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей", - заявил Михаил Мишустин. Он пообещал и дальше предпринимать меры для успешного развития отрасли в будущем.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Председатель Правительства Компании Авиация "Аэрофлот"

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