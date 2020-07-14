Что физические упражнения полезны для мозга, в частности, улучшают память, науке известно давно. Но каков механизм этого явления? Поняв его, ученые смогут подобрать для каждого человека наиболее эффективные комплексы упражнений, в том числе от болезни Альцгеймера, от которой страдают в мире многие миллионы людей.

Американские ученые в течение года с помощью томографов изучали, что происходит в мозге пожилых людей во время аэробных тренировок. Оказалось, что они усиливают кровоток в двух ключевых областях мозга, связанных именно с памятью, - передней части поясной коры и в гиппокампе. Показатели памяти у этих добровольцев после года тренировок выросли почти на 50 процентов по сравнению с теми, кто не занимался фитнесом.

- Кровоток в мозге - это часть головоломки, и мы пытаемся ее разгадывать, - говорит Бину Томас, сотрудник Юго-западного медицинского центра Университета Техаса. - Мы уже получили достаточно данных, чтобы понять, что запуск фитнес-программы может принести пользу нашему мозгу и сердцу на протяжении всей жизни. Более того, даже когда память пожилого человека начинает угасать, он все равно может на нее появлиять, изменив свой образ жизни, начав активно и постоянно заниматься аэробными упражнениями.

Набор таких упражнений очень широк, это ходьба, бег, плавание, лыжи, катание на коньках, гребля, танцы, теннис. Специалисты советуют заниматься ими достаточно интенсивно, но без перегрузки, не реже трех в неделю, минимум по 20 минут.

Запуск фитнес-программы принесет пользу мозгу и сердцу на протяжении жизни

На основе этих исследований ученые намерены разработать лекарство или процедуру, которая безопасно направит кровоток именно в те области мозга, от которых в наибольшей степени зависит память, а в перспективе создать комбинацию эффективных стратегий, чтобы помочь миллионам людей предотвратить или отсрочить симптомы болезни Альцгеймера. Работа опубликована в издании Journal of Alzheimer"s Disease.

Справка "РГ"

Сегодня в мире болезнью Альцгеймера страдают около 32 миллионов человек, по прогнозам, к середине века их число может увеличиться в четыре раза. Средняя продолжительность жизни после установления диагноза - около семи лет. До сих пор наука не знает причин заболевания. Ведущие компании мира уже затратили на исследования многие миллиарды долларов, были разработаны десятки препаратов, но клинические испытания не доказали их эффективность. Так что в настоящее время лекарства от болезни Альцгеймера не существует. Предлагается множество способов предупредить болезнь Альцгеймера, в частности, рекомендуют заниматься физическими упражнениями, стимулировать мышление и придерживаться сбалансированной диеты.