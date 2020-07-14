Новости

У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке 17:58
В России появился виртуальный ведущий новостей 17:53
Химики выяснили, в чем секрет вкуса лисичек 17:50
В Крыму составят реестр малых отелей 17:45
Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы под Минском 17:41
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 19:21
Рубрика: Экономика

Открытое море

На российские курорты приехали сотни тысяч туристов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Летний туристический сезон 2020 года уже можно считать состоявшимся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. На южные курорты приехали сотни тысяч туристов, внутри страны отдохнут на 15% больше россиян в этом году, чем в прошлом.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

"Сейчас мы видим практически ажиотажный аншлаг на наших курортах. Кроме того, удивительным образом для этого сезона появилась возможность отправиться на чартерах, то есть дешевле, в те регионы, которые воспринимались как направления индивидуального, дорогого туризма. Это Алтай, Бурятия", - сказала Ломидзе.

Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда
Михаил Кожухов рассказал, как правильно путешествовать по России

Еще в мае прогнозы на этот год были очень пессимистичные. Никто не понимал, получится ли у россиян вообще куда-то поехать на отдых. Но турсезон в полной мере стартовал с 1 июля. Туристов сейчас принимают 74 региона России, открылись многие отели и санатории. При этом действуют меры безопасности, установленные Роспотребнадзором.

В первую очередь по России продаются туры высшей и средней ценовой категории стоимостью от 50 тысяч рублей на человека, в Краснодарском крае и Крыму продаются самые дорогие и комфортные отели, отметила Ломидзе. Многие места в них забронированы уже до конца августа. Но самые бюджетные варианты недельных туров с перелетом и размещением в отелях категории 1-2 звезды стоимостью 24 тысячи рублей на двоих есть в свободной продаже, сказала она. Так что, несмотря на повышенный спрос, есть возможность найти отель для отдыха. К тому же постепенно открываются те гостиницы, которым потребовалось больше времени на подготовку к сезону или которые ждали массового потока отдыхающих.

Сейчас между собой конкурируют регионы и участники рынка. Это заставляет их поддерживать сервис на высоком уровне. Обвала спроса на отдых в России и отмены бронирований не будет даже в том случае, если откроют зарубежные направления. Кстати, произойти это может в августе, считает Ломидзе.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Мишустин назвал условие для возобновления международного авиасообщения

По ее словам, пока принимать российских туристов на "необременительных условиях" готовы восемь стран. Это Турция, Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Все эти страны являются туристическими направлениями и пользуются спросом. В подавляющем большинстве случаев туристам потребуется иметь справки об отсутствии COVID-19.

Кроме того, в скором времени открыть границы для россиян могут также Италия и Испания. "По предварительной информации Россия может войти в список стран, граждан которых Италия и Испания будут готовы принимать с определенного момента", - сказала Ломидзе. Но это не означает, что границы будут открыты сразу же, пояснила представитель АТОР.

Однако для россиян те или иные зарубежные направления будут доступны только после заключения двусторонних соглашений и возобновления авиасообщения со стороны России, пояснила Ломидзе. Кстати, после открытия зарубежных направлений цены на туры могут вырасти, но не более чем на 10%, добавила она.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым СФО Алтайский край СФО Республика Алтай ДФО Бурятия ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Отпуск 2020. Выбор есть Развитие туризма в России

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками