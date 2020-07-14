Как ослабление доллара повлияет на курс рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рублю приходится выбирать, за чем следовать. Финансовые рынки по большей части сохраняют позитивный настрой: Nasdaq 100 почти ежедневно в июле переписывает исторические максимумы, китайский индекс голубых фишек China A50 прибавляет 15% с начала июля. На мировом валютном рынке доллар медленно, но верно отступает все это время, что также является отражением восстановления спроса на рисковые активы.

Очень часто при таких вводных данных нефть прибавляет даже более динамично, чем финансовые рынки, ведь нарастить добычу не так-то просто. Однако нефти не удается пробить "стеклянный потолок", образовавшийся на уровне $43 за баррель еще в прошлом месяце. На предыдущей неделе попытки прорваться выше все также натолкнулись на усиление распродаж. Ситуация выглядит еще более тревожной, если обратить внимание, что в среду, четверг и пятницу по Brent фиксировались все более низкие внутридневные минимумы, а тренд восстановления котировок с апреля оказался под вопросом. Весьма высоки риски, что пробуксовки по нефти с начала месяца - это пролог к новой распродаже. Это означает, что и в отношении рубля инвесторы ведут себя намного более осторожно.

Рост фондовых рынков идет за счет концентрации инвесторов в некоторых избранных бумагах технологических компаний и нескольких ритейлеров и производителей, которые также расцениваются инвесторами в качестве "историй роста". Одновременно с этим капиталы осторожно вытекают из других компаний, а нефтяная отрасль (драйвер рубля и российской экономики) остается под ограничением квот, требующих 20% сокращения объемов добычи.

Кроме того, на рынках все слышней комментарии об окончании отскока в широких индексах. Это заставляет инвесторов фиксировать те позиции, которые делались из расчета на отскок рынков из-за монетарного смягчения. Несмотря на рывок китайских индексов, капиталы утекали из Китая последние 11 недель. Это же касается и России, где ОФЗ попали под распродажу вопреки внешним драйверам роста.

Как минимум инвесторы делают паузу, пытаясь понять, стоит ли делать ставку на широкий рост рынка, либо отскок захлебывается, становясь образцово-показательным в одних случаях, но пустым - в других.