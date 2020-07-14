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14.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Как ослабление доллара повлияет на курс рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рублю приходится выбирать, за чем следовать. Финансовые рынки по большей части сохраняют позитивный настрой: Nasdaq 100 почти ежедневно в июле переписывает исторические максимумы, китайский индекс голубых фишек China A50 прибавляет 15% с начала июля. На мировом валютном рынке доллар медленно, но верно отступает все это время, что также является отражением восстановления спроса на рисковые активы.

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
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Очень часто при таких вводных данных нефть прибавляет даже более динамично, чем финансовые рынки, ведь нарастить добычу не так-то просто. Однако нефти не удается пробить "стеклянный потолок", образовавшийся на уровне $43 за баррель еще в прошлом месяце. На предыдущей неделе попытки прорваться выше все также натолкнулись на усиление распродаж. Ситуация выглядит еще более тревожной, если обратить внимание, что в среду, четверг и пятницу по Brent фиксировались все более низкие внутридневные минимумы, а тренд восстановления котировок с апреля оказался под вопросом. Весьма высоки риски, что пробуксовки по нефти с начала месяца - это пролог к новой распродаже. Это означает, что и в отношении рубля инвесторы ведут себя намного более осторожно.

Рост фондовых рынков идет за счет концентрации инвесторов в некоторых избранных бумагах технологических компаний и нескольких ритейлеров и производителей, которые также расцениваются инвесторами в качестве "историй роста". Одновременно с этим капиталы осторожно вытекают из других компаний, а нефтяная отрасль (драйвер рубля и российской экономики) остается под ограничением квот, требующих 20% сокращения объемов добычи.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Кроме того, на рынках все слышней комментарии об окончании отскока в широких индексах. Это заставляет инвесторов фиксировать те позиции, которые делались из расчета на отскок рынков из-за монетарного смягчения. Несмотря на рывок китайских индексов, капиталы утекали из Китая последние 11 недель. Это же касается и России, где ОФЗ попали под распродажу вопреки внешним драйверам роста.

Как минимум инвесторы делают паузу, пытаясь понять, стоит ли делать ставку на широкий рост рынка, либо отскок захлебывается, становясь образцово-показательным в одних случаях, но пустым - в других.

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