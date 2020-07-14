Как правильно оформить согласие на зачисление в вуз

Приемная кампания в разгаре, многие абитуриенты уже подали все документы в выбранные вузы, сдали ЕГЭ.

На горячую линию Минобрнауки ежедневно поступают вопросы о ходе приема. Один из самых популярных: как писать заявление на согласие о зачислении? Что делать, если заявление в вуз уже отправлено, а ты передумал? На специальном сайте priemvuz2020.ru эксперты раскладывают все по полочкам.

Заявление о согласии на зачисление - документ, который показывает, куда хочет быть зачисленным абитуриент. Здесь указывают вуз, направление подготовки, форму обучения, в общем, все необходимое.

Можно, конечно, написать такое заявление сразу и направить в вуз вместе с пакетом документов на поступление. Но тех, кто на момент подачи документов уже на сто процентов знает, куда пойдет, не так много. Да и заранее понять, где будут самые высокие шансы пройти по конкурсу, тоже сложно. Поэтому есть возможность направить заявление о согласии на зачисление в вуз позднее - в специальные дни. Их устанавливает вуз, причем уже после того, как будут проведены все вступительные испытания, а на сайте появятся ранжированные списки поступающих. По этим спискам абитуриент и сможет оценить свои шансы на поступление.

Важно помнить: абитуриент вправе подать в один и тот же вуз не более двух согласий о зачислении.

Если абитуриент представил одновременно заявление о приеме в вуз и согласие на зачисление, но через день отозвал и то, и другое (так бывает), или решил поступать на другой факультет в этом же вузе, то теперь он может подать только ОДНО согласие на зачисление в это учебное заведение. Правило одно: не более двух раз в конкретный вуз.

Между тем

В приемных комиссиях некоторых вузов абитуриентов вводят в заблуждение. Якобы, можно подать заявления в пять вузов на бюджетные места, а сверх этого - еще и в шестой, и в седьмой вуз, но на платное отделение.

Это не верно, подчеркивают эксперты "горячей линии" Минобрнауки. На это счет в Порядке приема, утвержденном приказом ведомства N1147 есть четкая формулировка: абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов. Ключевое слово - одновременно. На этом все. Дополнительных уточнений нет.

Можно отозвать заявление из одного вуза и подать в другой. Но одновременно ваши документы могут находиться не более чем в 5 вузах, независимо от выбранной формы обучения.