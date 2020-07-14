Как правильно оформить согласие на зачисление в вуз

Новости

В Петербурге офицер осужден за взятки при отборе военных в Сирию 17:01
Kia впервые вывела на тесты новый Sportage 17:01
Томич проехал в Крым на велосипеде более 5000 километров 17:00
На юге Испании маски обязали носить даже на пляже 16:59
В Зауралье заключенный по телефону руководил грабежами мужчин 16:57
В Волгоградской области загорелся газопровод 16:56
Житель Коми пожаловался в полицию на обман при оказании интимных услуг 16:42
Депутат Орлов прокомментировал снятие ограничений в Москве 16:41
Экологические поправки к конституции Франции могут принять до конца года 16:39
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции 16:20
Исследование: Чрезмерное потребление провоцирует климатический кризис 16:15
В Саратовской области ураган перевернул машины на парковке 16:15
В курганском городе в 35-градусную жару ограничили подачу воды 16:15
В ГИБДД показали новый прибор для инспекторов 16:07
На Ставрополье при взрыве газа пострадали три человека 15:58
В Бразилии обнаружен чудом уцелевший "ящер, рожденный в огне" 15:58
В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай 15:55
Героиню мультика про Скуби-Ду официально объявили лесбиянкой 15:48
Госдума уточнила порядок приостановки деятельности НКО, финансируемых из США 15:39
Девочка получила разрыв печени во время тренировки в бассейне 15:34
В Мексике найден дворец Кортеса 15:27
В Германии потребовали запретить аптеки с "расистскими" названиями 15:19
Новый стандарт сотовой связи 6G может появиться в 2028 году 15:17
В Челябинской области назначен новый управделами 15:13
Астраханский министр транспорта ушел в отставку 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 16:51
Рубрика: Общество

Как правильно оформить согласие на зачисление в вуз

Текст: Мария Агранович
Приемная кампания в разгаре, многие абитуриенты уже подали все документы в выбранные вузы, сдали ЕГЭ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На горячую линию Минобрнауки ежедневно поступают вопросы о ходе приема. Один из самых популярных: как писать заявление на согласие о зачислении? Что делать, если заявление в вуз уже отправлено, а ты передумал? На специальном сайте priemvuz2020.ru эксперты раскладывают все по полочкам.

Опрос: 83% выпускников собираются поступать в вузы

Заявление о согласии на зачисление - документ, который показывает, куда хочет быть зачисленным абитуриент. Здесь указывают вуз, направление подготовки, форму обучения, в общем, все необходимое.

Можно, конечно, написать такое заявление сразу и направить в вуз вместе с пакетом документов на поступление. Но тех, кто на момент подачи документов уже на сто процентов знает, куда пойдет, не так много. Да и заранее понять, где будут самые высокие шансы пройти по конкурсу, тоже сложно. Поэтому есть возможность направить заявление о согласии на зачисление в вуз позднее - в специальные дни. Их устанавливает вуз, причем уже после того, как будут проведены все вступительные испытания, а на сайте появятся ранжированные списки поступающих. По этим спискам абитуриент и сможет оценить свои шансы на поступление.

Фото: коллаж rg.ru
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам

Важно помнить: абитуриент вправе подать в один и тот же вуз не более двух согласий о зачислении.

Если абитуриент представил одновременно заявление о приеме в вуз и согласие на зачисление, но через день отозвал и то, и другое (так бывает), или решил поступать на другой факультет в этом же вузе, то теперь он может подать только ОДНО согласие на зачисление в это учебное заведение. Правило одно: не более двух раз в конкретный вуз.

Между тем

В приемных комиссиях некоторых вузов абитуриентов вводят в заблуждение. Якобы, можно подать заявления в пять вузов на бюджетные места, а сверх этого - еще и в шестой, и в седьмой вуз, но на платное отделение.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Стали известны первые результаты ЕГЭ

Это не верно, подчеркивают эксперты "горячей линии" Минобрнауки. На это счет в Порядке приема, утвержденном приказом ведомства N1147 есть четкая формулировка: абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов. Ключевое слово - одновременно. На этом все. Дополнительных уточнений нет.

Можно отозвать заявление из одного вуза и подать в другой. Но одновременно ваши документы могут находиться не более чем в 5 вузах, независимо от выбранной формы обучения.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
СК установил причастность Абызова к новым преступлениям
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет