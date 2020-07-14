После снятия ограничений москвичи наконец-то устремились на отдых - одни поехали в Санкт-Петербург, где уже заявили о растущей заполняемости отелей, другие отправились ближе к морю, а третьи решили продолжить самоизоляцию на даче. Тысячи квартир в городе остались без присмотра, на что не могут не обратить внимание воры-домушники. Корреспондент "РГ" решил разобраться, что нужно сделать перед отпуском, чтобы возвращение не обернулось бедой.

Три магнитофона импортных...

Число квартирных краж летом традиционно возрастает на 15-20%, и основной причиной этому служит сезон отпусков. Причем работают воры самых разных специализаций - есть те, кто мастерски вскрывает замки, есть любители грубой силы, выламывающие крепкие на первый взгляд двери, а есть и форточники, предпочитающие заходить через окно.

Но итог один - из квартиры исчезает все самое ценное, от ювелирных украшений до наличных и банковских карт. Крупную бытовую технику и мебель воры обычно не берут, с ней слишком много возни и можно привлечь внимание, но вот разгром в поисках самого ценного наводят приличный. Помимо золота-бриллиантов и денег с картами крадут шубы, дорогие часы, монеты, награды - словом, компактные и ценные вещи.

В полиции говорят, что чаще всего воры проникают в квартиру, подобрав ключи к дверным замкам или попросту вскрыв их - да, дешевые китайские замки можно открыть с помощью отвертки, на это уходит не больше минуты. Ломами и монтировками преступники орудуют реже, здесь все-таки нужно повозиться. Но опять же все зависит от двери - дешевый металл можно отогнуть без особых усилий. Еще реже в жилье попадают через окна или балконы - такое обычно происходит с квартирами на первых и последних этажах, а также у пожарных лестниц или газовых труб, тянущихся вдоль стен.

Но, естественно, воры не ломятся в первую попавшуюся квартиру - жертву обычно выбирают долго и придирчиво. Основных критериев два - квартира должна быть потенциально богатой, где есть чем поживиться и, кроме того, в ней на момент преступления никого не должно быть, причем долгое время. Последнее злоумышленники обычно проверяют с помощью так называемых маячков, рассказал "РГ" старший оперуполномоченный отдела угрозыска УВД по ТиНАО Александр Иванов.

"Это может быть просто кусочек бумаги, оставленный в углу двери, - объясняет он. - Когда дверь открывается, бумага падает. Так преступники понимают, появляется ли кто-то в квартире или она стоит нежилая. С этой же целью в двери могут оставлять спички или приклеивать рекламную листовку, которую хозяин квартиры наверняка сорвет, если придет домой. На такие маячки нужно обращать внимание".

Как защититься

Иванов говорит, что самая надежная защита от домушников - установка сигнализации, выведенной на пункт вневедомственной охраны. Даже если воры проникнут в квартиру, они будут сильно ограничены по времени, да и, заметив сработавшую сигнализацию, наверняка поспешат ретироваться до приезда охраны. Так сейчас в столице охраняются около 180 тысяч квартир. Стоит услуга от 20 тысяч рублей, плюс ежемесячные платежи.

"Кроме того, на входной двери должно быть больше одного замка, и на них лучше не экономить, покупая качественные запорные устройства, - добавляет оперуполномоченный. - Подъездную дверь тоже нужно оставлять закрытой, чтобы посторонним был хоть как-то ограничен доступ в подъезд. И, естественно, о крупных покупках, поступлении больших сумм денег и других подобных вещах не стоит распространяться - преступники могут действовать по наводке, и такая информация их привлечет".

Кроме того, нужно дружить с соседями. Во-первых, они могут увидеть те самые маячки на вашей двери и сообщить об этом вам или участковому. Во-вторых, бдительные соседи по лестничной клетке могут защитить получше любой охраны - выглянув на малейший подозрительный шум или обратив внимание на постороннего в подъезде, они вынудят преступников поискать "для дела" другой адрес.

Надолго уезжая из дома, нужно надежно запереть окна и форточки, прикрыть шторы, не оставлять ключи внутри квартиры - в случае утери вам это не поможет, а вот ворам может послужить добрую службу. Они смогут влезть через окно, а уйти через дверь, отперев ее заботливо оставленными ключами. Если вы уезжаете ненадолго, то можно оставить включенным ночник или радиоприемник - это создаст видимость того, что в доме кто-то есть. Но имейте в виду - электроприборы могут спровоцировать пожар, по сравнению с которым воры покажутся меньшим из зол.

Страховка от кражи

Рекомендации о том, как уберечь квартиру в свое отсутствие, есть не только у правоохранителей, но и у риелторов. Причем они в первую очередь рекомендуют перед отъездом подумать об угрозах, которые сосредоточены не снаружи квартиры, а внутри. Совет N1 - проверить исправность кранов и труб, полностью перекрыть воду и выключить электричество через щиток или хотя бы обесточить электроприборы. При скачках напряжения они не только могут выйти из строя, но и загореться. Не лишним будет и перекрыть газ.

Защитить квартиру от воров помимо установки сигнализации и хорошей двери риелторы предлагают с помощью двух способов. Во-первых, жилье можно застраховать. Причем полис необязательно покупать на год, его можно приобрести на время отпуска. Среди страховых случаев обычно есть не только грабежи и кражи, но и пожары, затопления, взрывы, природные катаклизмы и т.д. Одна из крупных страховых компаний предлагает такую страховку за 30 рублей в день. При этом отделка квартиры страхуется на 700 тысяч рублей, имущество внутри жилья на 600 тысяч, а гражданская ответственность на 150 тысяч. Последнее - это, например, если вы затопите соседей.

Если же вы часто и подолгу не живете в своей квартире, то можно подумать над тем, чтобы сдавать ее в аренду. Так вы не только защитите жилье от воров, но и сможете на нем заработать. Конечно, здесь возникают другие риски - например, наткнуться на недобросовестных арендаторов. Но их можно минимизировать за счет юридического оформления сделки и внесения залога - он позволит в случае неприятностей покрыть хотя бы часть убытков.

Кстати

Дачный сезон

Не забывайте о том, что воры присматриваются не только к городским квартирам, но и к дачам. К тому же загородные дома нередко привлекают внимание маргиналов, которые вряд ли полезут в поисках наживы в многоквартирный дом, но вполне могут покуситься на фазенду. Советы здесь примерно такие же, как в случае с квартирами: надежнее всего поставить дом на сигнализацию и установить во дворе видеокамеры. Зачастую один вид объективов усмиряет пыл домушников и отпугивает их.