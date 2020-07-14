Новости

У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке 17:58
В России появился виртуальный ведущий новостей 17:53
Химики выяснили, в чем секрет вкуса лисичек 17:50
В Крыму составят реестр малых отелей 17:45
Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы под Минском 17:41
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 19:56
Рубрика: Происшествия

Квартира на вынос

Как в столице уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 154(8208)
После снятия ограничений москвичи наконец-то устремились на отдых - одни поехали в Санкт-Петербург, где уже заявили о растущей заполняемости отелей, другие отправились ближе к морю, а третьи решили продолжить самоизоляцию на даче. Тысячи квартир в городе остались без присмотра, на что не могут не обратить внимание воры-домушники. Корреспондент "РГ" решил разобраться, что нужно сделать перед отпуском, чтобы возвращение не обернулось бедой.
Чаще всего воры проникают в квартиру, подобрав ключи. Фото: Сергей Куксин/РГ Чаще всего воры проникают в квартиру, подобрав ключи. Фото: Сергей Куксин/РГ
Чаще всего воры проникают в квартиру, подобрав ключи. Фото: Сергей Куксин/РГ

Три магнитофона импортных...

Число квартирных краж летом традиционно возрастает на 15-20%, и основной причиной этому служит сезон отпусков. Причем работают воры самых разных специализаций - есть те, кто мастерски вскрывает замки, есть любители грубой силы, выламывающие крепкие на первый взгляд двери, а есть и форточники, предпочитающие заходить через окно.

Фото: Юрий Лепский
Вечерние мысли, навеянные самоизоляцией за дачным забором

Но итог один - из квартиры исчезает все самое ценное, от ювелирных украшений до наличных и банковских карт. Крупную бытовую технику и мебель воры обычно не берут, с ней слишком много возни и можно привлечь внимание, но вот разгром в поисках самого ценного наводят приличный. Помимо золота-бриллиантов и денег с картами крадут шубы, дорогие часы, монеты, награды - словом, компактные и ценные вещи.

В полиции говорят, что чаще всего воры проникают в квартиру, подобрав ключи к дверным замкам или попросту вскрыв их - да, дешевые китайские замки можно открыть с помощью отвертки, на это уходит не больше минуты. Ломами и монтировками преступники орудуют реже, здесь все-таки нужно повозиться. Но опять же все зависит от двери - дешевый металл можно отогнуть без особых усилий. Еще реже в жилье попадают через окна или балконы - такое обычно происходит с квартирами на первых и последних этажах, а также у пожарных лестниц или газовых труб, тянущихся вдоль стен.

Но, естественно, воры не ломятся в первую попавшуюся квартиру - жертву обычно выбирают долго и придирчиво. Основных критериев два - квартира должна быть потенциально богатой, где есть чем поживиться и, кроме того, в ней на момент преступления никого не должно быть, причем долгое время. Последнее злоумышленники обычно проверяют с помощью так называемых маячков, рассказал "РГ" старший оперуполномоченный отдела угрозыска УВД по ТиНАО Александр Иванов.

"Это может быть просто кусочек бумаги, оставленный в углу двери, - объясняет он. - Когда дверь открывается, бумага падает. Так преступники понимают, появляется ли кто-то в квартире или она стоит нежилая. С этой же целью в двери могут оставлять спички или приклеивать рекламную листовку, которую хозяин квартиры наверняка сорвет, если придет домой. На такие маячки нужно обращать внимание".

Фото: iStock
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу

Как защититься

Иванов говорит, что самая надежная защита от домушников - установка сигнализации, выведенной на пункт вневедомственной охраны. Даже если воры проникнут в квартиру, они будут сильно ограничены по времени, да и, заметив сработавшую сигнализацию, наверняка поспешат ретироваться до приезда охраны. Так сейчас в столице охраняются около 180 тысяч квартир. Стоит услуга от 20 тысяч рублей, плюс ежемесячные платежи.

"Кроме того, на входной двери должно быть больше одного замка, и на них лучше не экономить, покупая качественные запорные устройства, - добавляет оперуполномоченный. - Подъездную дверь тоже нужно оставлять закрытой, чтобы посторонним был хоть как-то ограничен доступ в подъезд. И, естественно, о крупных покупках, поступлении больших сумм денег и других подобных вещах не стоит распространяться - преступники могут действовать по наводке, и такая информация их привлечет".

Кроме того, нужно дружить с соседями. Во-первых, они могут увидеть те самые маячки на вашей двери и сообщить об этом вам или участковому. Во-вторых, бдительные соседи по лестничной клетке могут защитить получше любой охраны - выглянув на малейший подозрительный шум или обратив внимание на постороннего в подъезде, они вынудят преступников поискать "для дела" другой адрес.

Надолго уезжая из дома, нужно надежно запереть окна и форточки, прикрыть шторы, не оставлять ключи внутри квартиры - в случае утери вам это не поможет, а вот ворам может послужить добрую службу. Они смогут влезть через окно, а уйти через дверь, отперев ее заботливо оставленными ключами. Если вы уезжаете ненадолго, то можно оставить включенным ночник или радиоприемник - это создаст видимость того, что в доме кто-то есть. Но имейте в виду - электроприборы могут спровоцировать пожар, по сравнению с которым воры покажутся меньшим из зол.

Фото: Gettyimages
"РГ"-советы: Как хроникам беречься от коронавируса после карантина

Страховка от кражи

Рекомендации о том, как уберечь квартиру в свое отсутствие, есть не только у правоохранителей, но и у риелторов. Причем они в первую очередь рекомендуют перед отъездом подумать об угрозах, которые сосредоточены не снаружи квартиры, а внутри. Совет N1 - проверить исправность кранов и труб, полностью перекрыть воду и выключить электричество через щиток или хотя бы обесточить электроприборы. При скачках напряжения они не только могут выйти из строя, но и загореться. Не лишним будет и перекрыть газ.

Защитить квартиру от воров помимо установки сигнализации и хорошей двери риелторы предлагают с помощью двух способов. Во-первых, жилье можно застраховать. Причем полис необязательно покупать на год, его можно приобрести на время отпуска. Среди страховых случаев обычно есть не только грабежи и кражи, но и пожары, затопления, взрывы, природные катаклизмы и т.д. Одна из крупных страховых компаний предлагает такую страховку за 30 рублей в день. При этом отделка квартиры страхуется на 700 тысяч рублей, имущество внутри жилья на 600 тысяч, а гражданская ответственность на 150 тысяч. Последнее - это, например, если вы затопите соседей.

Если же вы часто и подолгу не живете в своей квартире, то можно подумать над тем, чтобы сдавать ее в аренду. Так вы не только защитите жилье от воров, но и сможете на нем заработать. Конечно, здесь возникают другие риски - например, наткнуться на недобросовестных арендаторов. Но их можно минимизировать за счет юридического оформления сделки и внесения залога - он позволит в случае неприятностей покрыть хотя бы часть убытков.

Кстати

Дачный сезон

Не забывайте о том, что воры присматриваются не только к городским квартирам, но и к дачам. К тому же загородные дома нередко привлекают внимание маргиналов, которые вряд ли полезут в поисках наживы в многоквартирный дом, но вполне могут покуситься на фазенду. Советы здесь примерно такие же, как в случае с квартирами: надежнее всего поставить дом на сигнализацию и установить во дворе видеокамеры. Зачастую один вид объективов усмиряет пыл домушников и отпугивает их.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Александр Мелешенко
Происшествия Преступления Криминал "РГ"-советы

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты