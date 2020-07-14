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14.07.2020 13:25
Рубрика: Культура

Как увидеть море в этом году

Текст: Сусанна Альперина
Мысли о том, что в этом году можно не увидеть моря из-за закрытых границ, ввергает некоторых людей в ступор. Однако в России можно насчитать как минимум 13 морей! И выбрать, к какому отправиться. А как дополнительный стимул - приведем в пример известные фильмы, которые снимали на каждом. Ведь это так заманчиво - отправиться к морю, чтобы почувствовать себя, как и кино.
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Черное море

Самое популярное у нас в стране, ведь оно - самое теплое. Омывает также Турцию, Румынию, Болгарию, Грузию и Украину. Сейчас туда, в частности, в Крым и Краснодарский край ринулись все, кто может.

Фото: Megogo distribution
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Кинематографисты также предпочитают это море. Из фильмов советского времени примеров не счесть: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Человек-амфибия", "Три плюс два", "Пираты XX века", "Спортлото-82"... Вспомним и фильм Андрея Кончаловского "Дом дураков", который на Венецианском фестивале завоевал спецприз жюри - "Серебряного льва".

А в наше время на Черном море сняли, например, фильм "Горько!" или сериал "Сваты" - четвертый сезон. А еще в крымском поселке Курортное сняли новейший сериал "Закрытый сезон", рассказывающий как раз об эпидемии в курортном городе и о том, как с ней бороться. Сериал еще не дошел до ТВ (обещает показать канал "Россия 1"), но его премьера уже состоялась в Сети, где на сервисе more.tv (название платформы как раз ложится в концепцию этой статьи) его смогли оценить первые зрители.

Азовское море

Совсем небольшое, "уютное" море, которое через Керченский пролив соединяется с Черным. Таганрог, Ейск, Приморско-Ахтарск. Керчь... Замечательные живописные города расположены на нем. Как раз в Таганроге два года назад режиссер Валерий Тодоровский снимал свой фильм "Одесса". В самой Одессе снимать у него не получилось, а без моря и корабля - какой же фильм про этот город?

Балтийское море

Балтийское море омывает Россию, а также - Германию, Польшу, Швецию, Финляндию, Эстонию, Данию, Латвию и Литву. С российской стороны к морю выходят города-спутники Калининграда - Зеленоградск и Светлогорск. Поскольку в наши дни Калининград активно освоил систему возврата средств киногруппам за съемки на своей территории - так называемые рибейты, многие современные продюсеры стремятся снимать фильмы именно там. Но не все "выходят к морю". Но там снимали фильмы и раньше. Причем, какие! Приведем в пример картину "20 дней без войны" режиссера Алексея Германа, снятую в 1976 году. Одна из локаций - как раз пляж в Светлогорске. Как помнят любители кинематографа советских времен, в фильме снимались Людмила Гурченко, Юрий Никулин, Алексей Петренко, Лия Ахеджакова.

Фото: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Берингово море

Путешественник, он же зритель, тут же скажет, что видел фильм "Начальник Чукотки" в советские времена. И будет прав, только "Начальника Чукотки" снимали в Крыму. Поездка в город Анадырь и путешествие по его окрестностям - повод познакомиться с необычным морем. Однако там еще не так давно снимали, например, фильм по роману Олега Куваева "Территория". Причем, место, где шли съемки, называлось Бухта Провидения.

Белое море

Соловецкие острова и такие города, как Северодвинск, Онега, Архангельск, Кандалакша... Вот Кандалакша - это практически как Голливуд - иногда так шутят те, кто имеет отношение к кинопроцессу. Например, там снимался сериал Николая Досталя "Раскол". Или фильм этого же режиссера "Петя по дороге в царствие небесное", который получил главный приз - "Золотого Святого Георгия" как лучший на Московском Международном кинофестивале. На Белом море снимала свой фильм "Невод" и режиссер Александра Стреляная, известная своим ярким индивидуальным почерком. Можно еще не вспомнить о фильме Павла Лунгина "Остров" с Петром Мамоновым в главной роли, который снимался как раз на берегу Белого моря в городе Кемь.

Каспийское море

Море, похожее на озеро. В нем мало соли и нет выхода ни в один океан. Махачкала и Каспийск, Дербент и Астрахань - такие известные города на берегу этого моря. Как раз на берегу Каспийского моря, в окрестностях Махачкалы и Каспийска, и снято большинство сцен фильма "Белое солнце пустыни", а не на Куршской косе, как иногда говорят.

Японское море

Самое соленое. А самое известное место для туристов там - город Владивосток. Путешественники знают и город Находку, и село Анна, где расположена красивейшая бухта и утесы в районе Каменки...

Владивосток и море "воспела" в своем дебютном фильме "На районе" режиссер Ольга Зуева. Это родной город любимой женщины Данилы Козловского. И, конечно же, он сам сыграл в этой картине главную роль.

Охотское море

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Остров Сахалин... Одна сторона омывается Японским морем, а вторая - Охотским. Так что если выбрать для поездки Сахалин, побываете на двух морях сразу. Можно поехать к Охотскому морю и в Магадан, только купаться в нем холодно. На Охотском море снимали известный фильм "Пегий пес, бегущий краем моря" по повести Чингиза Айтматова. Режиссер ленты Карен Геворкян, а вышла она в 1991 году. Над картиной работала многонациональная команда, и, кстати, актеры в ней говорят на языке северного народа нивхи, проживающего на берегу Охотского моря. Рассказывали, что на съемках было очень холодно.

Баренцево море

Карское море, Восточно-Сибирское, Чукотское и море Лаптевых - есть у нас и такие моря, которые впадают в Северный Ледовитый океан. Но подходят они только для экстремального туризма. Им посоветуем вспомнить фильм Алексея Попогребского "Как я провел этим летом", который снимался как раз на Восточно-Сибирском море - там находилась полярная станция, где происходили события в фильме. Эта лента получила сразу двух "Серебряных медведей" на фестивале в Берлине. Но если ехать на север как турист, то для этого подходит Баренцево море. Мурманск, Североморск, Териберка... Купаться вы вряд ли будете, но морем насладитесь сполна. И, конечно же, вспомните, как Андрей Звягинцева показал морскую стихию в фильме "Левиафан"... Териберка после этих съемок стала, как мы знаем, любимым местом для многих туристов.

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