Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса

В странах, которые приняли решение о смягчении строгого режима изоляции во время пандемии, вновь водятся жесткие ограничительные меры в связи с увеличением количества заболевших COVID-19. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что вспышки заболевания, которые официально были взяты под контроль, могут вновь появиться, как раз из-за послабления правил изоляции.

Около 160 тысяч жителей Лериды, города на северо-востоке Каталонии, будут помещены в карантин на 14 дней в соответствии с распоряжением властей региона, отмечает ВВС. Каталонское правительство заявило, что запретит местным жителям покидать свои дома, за исключением необходимости покупок продуктов и лекарств в зоне шаговой доступности. В индийском штате Бихар с 16 июля правительство введет 16-дневную блокировку. Подобные меры изоляции уже введены или последуют в самые ближайшие дни в американском штате Калифорния, Бангалоре, городе на юге Индии, Тегеране, особом административном районе Китая Гонконге, городе Танжер, расположенном на севере Марокко, столице Колумбии Боготе, а также в Мельбурне, втором по величине городе Австралии.

Между тем штат Флорида во вторник сообщил о новых 132 смертельных случаях от COVID-19, превысив предыдущий антирекорд в штате, установленный на прошлой неделе. Это более чем вдвое превышает показатель двухнедельной давности, и теперь Флорида является вторым по количеству смертельных случаев в США штатов после Техаса. Врачи предсказывают рост смертности в солнечном штате, поскольку ежедневные зарегистрированные случаи заболевания во Флориде возросли за месяц с двух в до более чем 12 тысяч случаев.

Власти Британии и Франции объявили, что будут требовать от граждан носить маски в общественных местах внутри помещений, на фоне растущих глобальных опасений по поводу возобновления пандемии. В Британии официальные лица объявили, что они сделают обязательным для жителей и гостей Альбиона ношение лицевых покрытий, начиная с 24 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ношение масок будет обязательным с 1 августа, после того как недавние масштабные рэйв-вечеринки и широко распространенные случаи пренебрежения нормами социального дистанцирования вызвали опасения, что вирус может начать восстанавливаться в Пятой Республике быстрыми темпами.

Тем временем во вторник официальные лица в австралийском штате Квинсленд заявили, что те лица, которые нарушают правила строгой изоляции, могут оказаться в тюрьме на срок до шести месяцев. По словам вице-премьера местного правительства Стивена Майлза, в некоторых случаях нынешний набор штрафов за нарушение обязательного 14-дневного гостиничного карантина для некоторых посетителей или лживая информация об их местонахождении "кажутся недостаточным наказанием". "Надеюсь, что введение более высоких штрафов и реальная угроза тюремного заключения продемонстрирует общественности, насколько серьезно мы относимся к обеспечению соблюдения ограничительных мер", - сказал Майлз, которого цитирует Associated Press. В Мельбурне власти города приняли решение запретить публичные собрания с участием более четырех человек, чтобы бороться со вспышкой заболевания в последние две недели.

В Гонконге со среды будет закрыт тематический парк Disney, который открылся несколько недель назад. Власти Гонконга объявили о новых ограничениях, связанных с коронавирусом, призвав частный сектор принять меры для предоставления сотрудникам всех возможностей для работы на удаленном доступе из дома. В Таиланде, где в течение семи недель не поступало сообщений о новых случаях заболевания внутри сообщества, власти пересмотрели правила в отношении иностранцев после того, как в результате тестирования было выявлено, что двое зараженных граждан других стран представляют возможный риск для здоровья населения. Во вторник правительство Таиланда заявило, что иностранных дипломатов попросят оставаться на карантине при условии контроля со стороны властей в течение 14 дней вместо самоизоляции. Случаи, которые вызывали беспокойство, касались члена египетского военного атташата при посольстве и маленькой дочери иностранного дипломата, чья семья вернулась из Судана. Власти Таиланда отменили разрешение на посадку восьми египетских рейсов, кроме того, были закрыты некоторые школы и торговый центр, который посещала семья египтян.

Индия, которая занимает третье место в мире по количеству случаев заболевания после США и Бразилии, и быстро приближается к одному миллиону случаев заражения коронавирусом, несколько крупных городов приняли решение восстановить строгую десятидневную блокировку. Она началась во вторник в южном городе Пуна, где работали только основные предприятия, такие как молочные магазины, аптеки, клиники и службы экстренной помощи.

Южная Африка ввела более жесткие ограничения, включая запрет на продажу алкоголя, обязательные маски для лица в общественных местах и ??комендантский час с 21 до 4 часов утра. В США вспыхнувшие всплески заболевания привели к тому, что губернаторы нескольких штатов обязали местных жителей носить маски, а некоторые предприятия снова приняли решение о своем закрытии.

Между тем

По данным университета Джона Хопкинса, который ведет статистику заболеваний коронавирусом, основываясь на правительственных отчетах, в мире по состоянию на 21.30 мск вторника, 14 июля, было зафиксировано 13 165 663 случая заболевания, и 574 615 смертельных исходов. В США зарегистрировано самое большое в мире число подтвержденных случаев заражения COVID-19 и смертельных исходов - 3 387 053 и 135 984 соответственно.